西班牙媒體《歐元周報》14日報導，為確保臥底警員的人身安全與避免案情曝光，英國警察學院頒布臥底警員新規定，允許臥底警探與犯罪嫌疑人「情慾流動」，好「堵住」當事人的嘴。

根據新頒布的規定，在認知到自己或他人可能受到威脅的前提下，探員們如果不「挺身而出」，恐危害案件的偵查或導致探員身分曝光，則可與犯罪嫌疑人發生性關係。

不過，他們必須盡可能縮短「情慾流動」的次數與過程，並立即向主官「道相報」，以避免「權力」遭濫用。

雖然為了避免偵查曝光，允許臥底警員與嫌疑人性接觸，但新規定也禁止探員與嫌疑人「動真感情」。

此外，新規範也允許警員以「言詞挑逗」作為辦案的手段。但前提是不這樣做恐對案情不利，且「挑逗須以最小程度完成」，「勿以砲擊雀」。

事實上，過去在諾丁漢地方法庭，就曾經發生臥底警員甘迺迪在跟監激進環保團體時，和該組織2名女性員工發生關係，最後「假戲真做」而在法庭上「倒戈」，而使激進環保團體逍遙法外。

由於甘迺迪的上司對其行蹤一無所知，也因此讓英國警方規定員警在「為愛鼓掌」後，必須立刻回報上司。但成效如何，恐怕難以掌握。

(中時新聞網)