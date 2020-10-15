新境界基金會副執行長吳怡農主張「全民在家當兵」，退輔會主委馮世寬原先直批，「那是個渣男，不要聽他的」，後來又澄清，「渣男」是指吳所提計畫不值得考慮，現在最重要的是全民國防。宅神朱學恒表示，馮世寬是真的很「肚爛(台語)」吳怡農，不過，他不是想罵他「渣男」，而是「宅男」。

朱學恒在臉書直播指出，吳怡農被馮世寬罵的原因是，馮世寬記錯字了，他不是罵他「渣男」，而是「宅男」，馮世寬之後也解釋了，不要為選舉，硬是兜出一個形象來，說「我就是國防專家」，馮世寬是瞧不起這些人，想說你當兵當多久，我在當兵王的時候，你還不知道在哪裡。馮世寬是不爽，不小心罵錯人了，馮世寬是真的很「肚爛」吳怡農，所以生氣之下，罵錯了。

朱學恒表示，那到底台灣有沒可能男女皆兵，全部提升到2年役期的原因是甚麼？是國家安全嗎？不是ㄟ，其實跟投票有關。吳怡農說應該要全民皆兵，大家都以社區為單位組成國土防衛隊，但為什麼跟農婦們預估的不一樣，並沒有展現出他國防專家特種部隊下士班長退伍的威能呢？到底哪裡做不到？

朱學恒直指，馮世寬為何要罵吳怡農渣男，是不是搞錯了甚麼？還是他搞對了甚麼？為何今天又要談這麼多當兵的事情，今天還有人問他有甚麼資格指指點點，他不禁直言：「X的..我當1年10個月的兵，就是關渡旅啊，那個首都要靠我們保護的那個很弱的旅啊，你還當我沒當兵的覺青嗎？我還經歷精實案改編裝，部隊編制改得焦頭爛額呢…你幾梯的啦。」

朱學恒強調，執政者為了年輕人選票、對岸不會開戰，就把兵刪少。前總統李登輝為了削減兵權，因為當時軍系不滿意他。就把役期縮短，編制人數就一路減少到20幾萬人。這樣是沒辦法打仗的，光是把灘岸填滿，人就不夠。

(中時新聞網)