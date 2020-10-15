摩根大通最新報告預測，若美國民主黨在11月一舉拿下總統寶座及參議院主導權，短期內金價漲幅高達5％。即便在拜登勝選但參議院由共和黨主導的情況下，金價仍可能上漲2％。假設美國總統川普成功連任，美元升值將使金價下跌5％。

摩根大通分析師卡尼法（Natasha Kaneva）表示，一旦民主黨總統候選人拜登勝選，意味著新政府將加強法規監管並增稅，短期內將衝擊美元匯率，而美元貶值的「膝反射作用」將推動金價上漲2％至5％。

今年初疫情重創全球經濟，使各國祭出前所未有的大規模紓困方案，也讓投資人湧向金市避險。今年以來金價漲幅超過24％，並在8月達到2,075美元高點，但近日再度下跌。

美國財長穆努欽（Steve Mnuchin）日前表示，民主黨議員對新一輪紓困意見分歧，暗示國會兩黨難在11月3日總統大選前達成共識，使投資人轉向美元避險，相對打擊金價。

倫敦黃金現貨價在14日盤中下跌0.5％至每盎司1,891.81美元，紐約黃金期貨價也在14日盤中下跌0.6％至1,895.20美元。

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