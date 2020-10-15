特斯拉14日宣布Model S在美國起價降至7萬美元以下，是本周以來第二度降價，緊跟在對手Lucid Motors降價之後，反映電動車競爭日趨白熱化。14日收盤特斯拉股價上漲3.3％至461.30美元，15日盤前下跌3.2％。

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）13日才剛宣布，入門款Model S美國售價調降4％至71,990美元，14日又宣布再降價，如今入門款Model S價格只要69,420美元，呼應特斯拉先前嗆空頭人士而發售的「空頭短褲」（short shorts）價格。

特斯拉先前在7月發售的空頭短褲刻意將售價定在69.420美元，呼應2018年穆斯克宣稱將以每股420美元價格讓公司私有化的推文。

除了美國之外，特斯拉13日另宣布Model S在中國降價3％，是繼Model 3之後另一款降價產品。

(工商 )