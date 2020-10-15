歐盟今天宣布，對俄羅斯總統普丁政府的6位核心成員祭出制裁令，其中赫然包括俄國情報頭子─聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫。歐盟制裁的原因，是上述6人都涉嫌對普丁頭號政敵、反對派領袖納瓦尼暗殺未遂。

歐盟宣布，將凍結博爾特尼科夫在歐盟的資產，並禁止他在歐盟旅行。其他遭制裁的官員包括，普丁政府的第一副幕僚長基里延科、國防部2位副部長─克里沃盧契科和波波夫。另外還有克里姆林宮官員亞林，以及普丁總統的「西伯利亞聯邦管區」特使蒙亞伊羅。

另外，俄羅斯國家有機化學與技術研究院也受到制裁，歐盟認為，該院開發用來毒害納瓦尼的化學毒物。

納瓦尼8月19日搭機從西伯利亞城市托木斯克返回莫斯科，但途中身體極度不適，飛機緊急降落後，把他送醫急救，納瓦尼陣營懷疑他被下毒，但俄國醫院宣稱他未中毒。德國派飛機把他接到柏林治療後，證實他遭人以神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。

納瓦尼上月底已經出院，醫師相信「他有機會完全康復」，但「要評估因嚴重中毒可能（對身體）導致的長期影響，目前仍言之過早。」

(中時 )