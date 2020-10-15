對陸資加嚴查的《大陸地區人民來台投資許可辦法》修正草案下周一（19日）預告屆滿，由於有收到投資認定標準疑慮意見，尚須徵詢跨部會解釋，正式公告最快恐得到11月。

8月底，經濟部對陸資管制升級，對大陸投資許可辦法祭出三項重要修法，最重要的是調整第三地陸資的認定標準，改採「分層認定」與「實質控制力認定」，前者只要有一層投資有陸資超過3成即被鎖定。

其他部分包括新增「協議控制」與「併購」投資態樣，只要對台灣非上市櫃公司有這些行為也不許。以及大陸地區「黨政軍所投資之企業」也列限制對象。

投審會表示，《大陸地區人民來台投資許可辦法》草案預告到本月19日，不過現在已有收到一些意見，對投資上市櫃與非上市櫃公司的認定標準，表達模糊疑義，這部分還要請金管會等單位回覆意見，還需要時間。依據官方時程，最快要11月公告，不會超過12月。

投審會指出，修法上路後，陸資分層認定並不溯及既往，因此像是蝦皮購物在台經營暫不會有問題，只是未來如擴張或增資就須以新標準審查。

目前藥品業、電力業、媒體複製業都屬陸資禁止範圍，食品業、基本金屬業等可開放，但有限制條件。修法上路後，未來陸資結合外資跨國行為將被嚴審，投資案恐受衝擊。

(中時 )