新北市府近年來積極整治瓦磘溝，期許可以打造成雙和民眾的親水區域，然而，瓦磘溝旁的閒置空地卻長期遭人占用、堆放物品，經由新北市議員陳錦錠、瓦磘里長林綺芳會勘改善，解決當地民眾10餘年來的困擾，讓周邊通行更加無礙。

中和區中山路二段3巷與保平路口、瓦磘溝旁閒置空地長期遭人占用，不僅環境髒亂、散發惡臭，更危害市容景觀，困擾當地民眾10餘年，民眾經過僅能加速通過，甚至影響到要到周圍租借Youbike的動線。

陳錦錠、林綺芳接獲許多民眾陳情，邀集水利局與交通局等單位會勘，釐清空地所有權，藉由公權力介入強行清除道路上的占用物及垃圾，將公有地還諸於民。

陳錦錠表示，市府團隊相當注重瓦磘溝整治問題，從2013年開始積極改善水質、瓦磘溝周邊環境，甚至要串連成綠廊道，方便民眾休憩，期許可以打造成雙和民眾的親水區域，民眾對此都相當有感，進一步整治閒置空地，提升當地民眾生活環境。

此外，市府同時爭取中央經費改善水質，設置礫間現地處理廠，讓瓦磘溝沿線成為雙和民眾休憩好去處，陳錦錠也建議，市府可以評估收購周圍畸零地，將該處納入周圍公園整體規畫。

林綺芳也說，相當感謝議員協助辦理會勘，目前閒置空地上已劃設紅線，可避免民眾違規停放車輛，阻礙民眾通行，同時占用物、垃圾清除後，也可減少里內環保志工的工作量。

(中時 )