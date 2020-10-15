交通部觀光局北觀處為提升北海岸在地觀光產業發展、活絡經濟創造就業機會，連續三年辦理「2020輔導在地美食餐飲伴手禮輔導計畫」。（北觀處提供）

交通部觀光局北觀處為提升北海岸在地觀光產業發展、活絡經濟創造就業機會，連續三年辦理「2020輔導在地美食餐飲伴手禮輔導計畫」。（北觀處提供）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為提升北海岸在地觀光產業發展、活絡經濟創造就業機會，連續三年辦理「2020輔導在地美食餐飲伴手禮輔導計畫」，以實現轄區遊程串聯在地產業，帶動地方觀光產業發展，特別嚴選在地優質店家，規劃「芝麻開門」一日遊旅遊行程，要讓民眾打開眼界、感受不一樣的三芝石門特色風情。

北觀處表示，三芝有機蔬菜、蜂蜜、櫻花茶、異國美食頗負盛名，而石門紅茶、花生、海鮮、海景下午茶知名度逐漸打開，為推廣在地美食、特產及伴手禮，將遊程結合採茶及採茭白筍體驗、農場嚐蜜吃有機蔬菜，啖在地特色美食海鮮、賞地方知名美景，特為來北海岸遊玩的旅客規劃「吃買玩」體驗行程「芝麻開門」，感受與記憶中不一樣的三芝、石門小鎮。

「芝麻開門」一日遊就從三芝牧蜂農場開端，現採現吃當令之有機筊白筍，農莊主人並用生態解說方式把養蜂的過程公開化，農莊兼具觀光、教育、產業等機能，並自產自銷提供蜜香美食、百花蜜、花粉、蜂王乳等伴手禮。接續來到三芝茶園體驗手摘茶樂趣、暢飲全台唯一手摘櫻花冰紅茶。

中午至芝柏山莊午餐，撲鼻柴燒窯烤Pizza香令人食指大動，還有窯烤豬腳及自然健康手工麵包都是店家推薦。下午驅車至石門，無邊際的海景療癒人的身心靈，接續前往通過有機認證與茶廠星級評鑑審核的香氛生態有機茶園參觀，讓來訪遊客可品嚐安心、健康且不同風味的台灣紅茶。

接著至台灣最北端富貴角燈塔感受石門「風的故鄉」打卡拍照留念，順行至富基漁港採買海鮮魚貨，品嘗現當季肥美的花蟹、三點蟹及石蟳。行程結束前，別忘了到人氣甜點店極北藍點吃知名泡芙喝下午茶賞海景，為行家北海岸行劃下甜美的句點。

(中時 )