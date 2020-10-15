歐洲地區新冠疫情惡化，迫使各國政府採取緊急應變措施。法國宣布進入公衛緊急狀態並實施宵禁，德國推出更嚴格防疫規定以防止病毒擴散，英國則考慮再度實施全國性封鎖。

數據顯示，歐洲新冠肺炎確診人數超過720萬，雖低於全球疫情最嚴重的美國815萬人，但歐洲單日新增確診人數超過10萬人，超越美國每日平均的5.1萬人。

諮詢機構Pantheon Macroeconomics首席經濟學家薛佛森（Ian Shepherdson）指稱，歐洲單日新增確診暴增，顯示「疫情失控」的事實。

為了防堵第二波疫情擴大，法國總統馬克宏14日宣布包含巴黎在內的九大城市實施宵禁，時間自周六起、為期四周，估計全國6,700萬人口的三分之一將受到影響。

德國總理梅克爾周三緊急與各邦首長開會，雙方達成加強防疫措施的共識，但具體作法由各邦依疫情嚴重程度自行決定。而在疫情升溫之下，英國反對黨呼籲政府應再度實施全國性封鎖，令首相強生備感壓力，而他迄今仍抗拒實施此計劃。

(工商 )