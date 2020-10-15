前高雄市長韓國瑜卸任後，一舉一動仍受矚目，桃園市議員王浩宇爆料，韓內部評估下一步可能是選桃園市長。前新聞局長王淺秋卻表示，韓國瑜並沒思考要選桃園或台北市長，他現在唯一的選擇是沉澱。

王淺秋在《新聞大白話》節目中表示，最近和韓國瑜所有的接觸，他所有的思考都沒有桃園和台北，並沒有這些問題，因為現在不是他思考這些事情的時候，他現在唯一的選擇是沉澱，包括把自己的身心調養好、把一切準備好，但是他並未對特定的任何職位去作思考，若再去要什麼，這樣子的話也太矯情了。

王淺秋認為，民進黨和其他曾經因為韓國瑜而得到很高聲量的人，都希望透過韓國瑜，再多一點聲量，尤其是民進黨以及攻擊他的這些韓黑。但是對韓國瑜來說，他只能韜光養晦，看看到底他還能做甚麼，這一切當然要過一段時間才會明朗，現在逼他有任何思考，都是不可能的。

王淺秋表示，只要韓國瑜出來跟大家打打招呼，大家就會很開心。韓國瑜並不是特別要測水溫，而是滿足大家的期待，對這麼多人期待他、支持他，他總要跟大家說哈囉吧。

(中時新聞網)