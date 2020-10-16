第9屆美國商機日今天在台北國際會議中心舉辦，今年美方參與層級創新高。美國商務部次長Joseph Semsar，率同30位州長與廳長，透過視訊表達對台美合作的肯定與期待。

「2020年美國商機日」由經濟部貿易局、外貿協會主辦，美國在台協會（AIT）、美國各州府辦事處協會（ASOA）協辦。今年受到疫旅行情限制，首度以虛實整合方式辦理，將舉辦連續兩日之線上洽談會，協助我廠商與美國東、西岸買主進行一對一線上洽談。

本屆「美國商機日」以馬拉松的方式，從10月15日早上9點到隔日早上10點，超過24個小時持續辦理一系列活動。共計有18家美國買主，包含全球第一大電商平台Amazon，進行線上洽談。

在美國高階官員陸續訪台後，今年活動也得到美國聯邦與州政府極力支持，包括美國商務部次長Joseph Semsar、副次長Greg Kalbaugh、助理部長Ian Steff三位官員，以及美國30位州長、廳長，都透過視訊表達對台美合作期待。

外貿協會董事長黃志芳表示，貿協將持續透過「台美企業聯盟」，籌組赴美拜訪團，擴大兩邊合作範疇及契機。貿易局長江文若則進一步表示，2019年台美雙邊貿易總額成長11％，達到810億美元，表現亮麗。雙方合作不侷限於高科技產業，台灣機械製造業也將成為美國重建製造實力的合作夥伴。

AIT酈英傑處長說，往年台灣皆籌組最大代表團赴美參加選擇美國投資高峰會，此活動明年6月亦將於美國華盛頓特區舉辦。

此次美方採購品項涵蓋資通訊產品、機械、五金手工具、汽車零配件及文具禮品，參與的臺灣供應商包括電子五哥等資通訊大廠。

(中時 )