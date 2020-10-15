美國發生一起男子殺害前任女友，再挖腦吃內臟的兇殺案件。這名兇嫌奧伯漢斯利（Joseph Oberhansley），日前(13)在印第安納州法庭聽證會上被判決無期徒刑，他曾在2014年9月中旬，悄悄潛入前任女友布蘭頓（Tammy Jo Blanton）家中，趁前任睡著時，拿刀狂捅25刀致死，再將其腦子與內臟挖出食用。

根據外電報導，46歲的布蘭頓於早上被發現陳屍在自家之中，鑑事科小組發現，她的身上有25處傷口，皆全部是被外力所致，更恐怖的是，布蘭頓的腦子和肚內部份器官均消失，只看到一旁有個煎台，現場血跡斑斑。

兇嫌奧伯漢斯利在警局內接受偵訊時，他表示自己是在凌晨4點抵達前女友家門，奧伯漢斯利聲稱，他目擊到有個黑影，隨後自己就被放倒，直到奧伯漢斯利醒來，他才意識到這兩個黑影是殺害前任女友的真兇。

然而，奧伯漢斯利的說法遭到打槍。根據報警接現生表示，案發當時布蘭頓在電話中，確實是告知他們，奧伯漢斯正嘗試進入自己住宅中，偵辦此案件的探員也說明，在奧伯漢斯的口袋中有發現刀子，上頭還沾有血跡和頭髮。

奧伯漢斯早已有前科，早在1988年曾因吸毒導致精神異常，立即持槍殺害他的17歲女友，後續才被醫生診斷出精神不健全狀況，布蘭頓的母親在奧伯漢斯利被判決時，曾憤怒告訴他：「你這惡魔」，但奧伯漢斯利根本不認為自己做錯事，全案判決奧伯漢斯利終身監禁，並不得假釋。

(中時新聞網)