日《共同社》15日報導，日本政府已大體敲定有關東京電力公司福島第一核電廠的核廢水，在經過淨化後將排放入海。最快10月底前舉行內閣會議後，便會最終敲定並公布。

第一核電廠為冷卻核燃料而注入大量冷水，相關汙水與處理水至今仍持續增加。截至2020年9月，處理水已達123萬噸，其儲存在1044座儲罐內。甚至，儲罐容量也將在2022年夏天達到儲藏極限。東京電力公司坦言，長此以往廠內用地會為核廢水占滿，並防礙反應堆報廢作業。

報導中指出，由於核廢水入海一直是重大爭議問題，包括可能引起二次核輻射，嚴重影響鄰近國家海洋生態與漁業，這些問題可能導致日本國際形象的損害。對此，日方將召開會議進一步商討應對措施。

即使決策最快在10月底前便能敲定；但排放入海前須架設相關設備，還要接受原子能規制委員會的審查，故到正式排放前仍有2年的時間。日方將利用此一緩衝期向國內外解釋，並設立相關會議好與福島縣及漁業團體討論具體事宜。

自2013年起，日本持續討論如何處理持續增加的核廢水，迄今已7年卻遲遲未能突破。尤以漁業團體的反彈、國際形象的損害，已成為相關行動的關鍵點。

(中時新聞網)