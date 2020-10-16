新北市立烏來國民中小學師生今年預計10月17日至10月20日將前往武陵四秀，循序踏上祖先們的遷徙足跡。（新北市教育局提供）

新北市立烏來國民中小學師生今年預計10月17日至10月20日將前往武陵四秀，循序踏上祖先們的遷徙足跡。（新北市教育局提供）

新北市立烏來國民中小學師生今年預計10月17日至10月20日將前往武陵四秀，循序踏上祖先們的遷徙足跡。（新北市教育局提供）

新北市立烏來國民中小學學校地理位置背倚大刀山，前臨桶后溪，在地的泰雅孩子們從小便在山林的滋養下成長。推行山野教育至今三年，百岳行程皆以雪霸國家公園為主，先後探訪了泰雅族先人的獵場-雪山(107年)、泰雅族傳說中的生命起源-大霸尖山(108年)，今年預計10月17日至10月20日將前往武陵四秀，循序踏上祖先們的遷徙足跡。

出發前夕(14日)，學校辦理授旗儀式，邀請部落家長們一起為學生加油打氣。負責規劃課程並擔任此次領隊的莊永隆老師表示，我們在課程上設計了跨領域藝術課程與影像教育、邀請專家到校宣講分享、安排親子登山，各項課程交織融合，形塑學生完整的學習圖像，並推動跨校山野教師社群，提供教師經驗交流與資源共享平台。

此外，登山學生都歷經八個月訓練期才會登上百岳，期間學生接受的皆是專業知識及自我承擔等身心素質的訓練，教師團隊也努力研發教案並參與研討會發表山野教育歷程與成果，同時與政大合作進行學習研究，其成果深受外界肯定。

陳煌燿校長表示，泰雅族是山林的子民，烏來山野教育目的在培養原民孩子的核心素養，此次編組除專業嚮導、攝影人員、校內外教育人員之外，還有烏來區衛生所主任擔任隨隊醫師，無論在登山技能、團隊紀律、生活態度、安全防護等層面都有充足的人力資源與準備。藉由武陵四秀之行，期待孩子能從山林中體會族群文化、於日常裡建立自信，從系統化的山野課程中建構充足的知識、能力與態度以面對未來生活的挑戰。

(中時 )