情侶之間相處有時並不需要多麼隆重的儀式，往往只要認真對待生活中的小細節，就能讓感情升溫。一位男大生近日發現身上莫名多出1千元，隨後就再鉛筆盒裡發現一張「神秘紙條」，原來一切都是女友貼心的小舉動。而黃色紙條上這充滿愛與溫暖的文字，更渲染全網，網友直呼「可以娶了」！

原PO表示，早上和女友互道再見後，到教室上課時發現鉛筆盒內被塞了一張女友用便利貼寫的小紙條。（圖摘自Dcard）

原PO在Dcard論壇以「另一半偷偷放了紙條在我鉛筆盒裡」發文表示，周一早上和女友互道再見後，到教室上課時發現鉛筆盒內被塞了一張女友用便利貼寫的小紙條，上面寫道「這個錢拿去換機油，還有加油及生活開銷，不用覺得不好意思什麼的喔，一直以來我們都是互相的，所以沒事喔，等你領薪水你想多付我沒意見，但現在先乖乖聽話喔！有什麼事都要告訴我好嗎，我愛你。」文末更畫上一顆甜蜜的愛心符號。

這才讓原PO恍然大悟，原來那1000元是女友的貼心舉動，並感動表示「害我沒辦法專心上課，還一度鼻酸QQ，收到當下真的好開心，開心不是因為有了錢，而是我有位這麼好的另一半。」

貼文一出，紙條上的文字也暖炸全網，眾人也紛紛給予祝福表示「女朋友的文字好溫暖喔，感覺是個很溫柔的人，你們要一直幸福喔！」、「留這種暖心的小紙條，都是希望對方看到的時候會覺得溫暖跟被愛」、「從女友的字條感覺的出來她很溫柔，祝你們幸福」、「我看了都覺得好感動啊，好好珍惜人家」、「他怕你覺得沒面子還委婉的說話！暖暖的」。更有網友直呼「這種女孩，可以娶了」、「上輩子有燒好香」、「這個辜負的話會永世不得超生」、「果然是別人的女朋友」。

不過，一位女網友坦言，「我一直覺得女生分擔生活開銷是應該的（尤其機車的相關東西，女生被載本來就應該付錢啊！） 」要說原PO受寵若驚也怪怪的，應該說女生平常那份力，讓男生都默默承受。幸好原PO遇到一位明理的女孩。

(中時新聞網)