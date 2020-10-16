竹林中學高、職三同學，15日下午在校長及師長們的陪同下，爬上千層階梯，於中和烘爐地福德正神正殿前，齊聲宣誓。（竹林中學提供）

竹林中學高、職三同學，15日下午在校長及師長們的陪同下，爬上千層階梯，於中和烘爐地福德正神正殿前，齊聲宣誓。（竹林中學提供）

竹林中學高、職三同學，15日下午在校長及師長們的陪同下，爬上千層階梯，於中和烘爐地福德正神正殿前，齊聲宣誓。（竹林中學提供）

竹林中學高、職三同學，15日下午在校長及師長們的陪同下，爬上千層階梯，於中和烘爐地福德正神正殿前，齊聲宣誓。（竹林中學提供）

距離學測只剩99天，「我答應土地公爺爺，也答應自己努力往夢想邁進，即使遇到挫折，也會戰勝一切，堅持到底，永不放棄！」竹林中學高、職三同學，15日下午在校長及師長們的陪同下，爬上千層階梯，於中和烘爐地福德正神正殿前，齊聲宣誓，為剩下不到百日的大學學測認真祈福。

竹林中學為學測祈福誓師大會，由顏麗珠校長帶領全體參與活動的師生近400人，從烘爐地土地公廟的前山入口出發，爬上1137層階梯，抵達全台灣最大尊的土地公神像前，共同祈求福德正神保佑添賜智慧、過目不忘、考運亨通，同時每位考生也在土地公前許諾會秉著永不放棄的堅韌精神，認真努力、勇往直前。現場民眾好奇探詢，知道是竹林中學為學測戰士祈福，充滿感動的說，學校好貼心、好溫暖！

登山過程中有些同學體力有限，但是在其他同學及師長鼓勵與協助下，仍然順利到達目的地。這也象徵著準備學測最後衝刺的關頭，師生的緊密結合，追求不懈、決勝學測，成為眾人共同的心念。高、職三同學相當感謝學校這項安排，也認為藉由這樣的儀式，能更加堅定奮戰的決心。

祈福完畢後，竹林中學董事會貼心的為考生們準備了祝福包，裡面有象徵百尺竿頭更進一步的尺、虛心求教節節高升的竹子筆、及寫滿祝福話語的土地公圖像小卡片，正如卡片上鼓勵的字句：「沒有無法跨越的考驗，沒有無法突破的難關，只要無所畏懼邁步向前，便能實踐夢想。」代表著竹林董事會鼓勵學生更上層樓的殷殷之情。而廟方也準備了土地公鑰匙圈希望竹林學子們平安順利。

顏校長表示，學校辦理這項活動，由考生親自到每天都與學校遙遙相望的土地公面前許願與祈福，且在一步步向上爬升的同時，鍛鍊自己的毅力並堅定邁向目標，這樣的努力過程雖很辛苦，卻也是最重要的淬鍊，而在到達目的地後，身心肯定是充實飽滿的。希望藉由這項誓師活動，讓大家體會到準備學測必備堅持與奮鬥的精神，只要相信自己、怒力不懈，自助必得天助，堅定走穩每一步，成功的果實就在手中。

(中時 )