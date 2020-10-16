近日傳出中天新聞台恐將NCC遭撤照，外界有聲音認為這樣的做法將傷害新聞自由，律師劉韋廷今日於政論節目表示，憲法第11條已針對言論自由做出保障，歷次大法官會議也都提到新聞自由就是言論自由，如果主管機關看某家電視台不順眼，申請換照時就駁回，這是不行的。

劉韋廷指出，除非是公司負責人有刑事責任，或是營運資金有問題，亦或是危害國家安全、善良風俗、社會秩序等等，在有違法的狀況下，主管機關才有權不核發執照。

劉韋廷說，台灣有國安法，如果有人認為新聞台違反國安法相關情事，那可以依法律程序處理，如果法官真的認定屬實，因此而禁止新聞台，那大家也沒話講，但若是因為涉及政治立場讓NCC有意見，照理應該要尊重每個人的意見表達，這才能保障新聞自由。

劉韋廷表示，新聞自由是憲法保障層次，若主管機關要來審核執照換發，應該要具體說明不換發的原因是什麼？若是因為涉及政治立場，管轄的範圍應該要限縮。

劉韋廷指出，若只是因為各政黨之間的顏色、立場不同，就因此拒絕換發執照，那依照平等原則，是否其他媒體跟頻道是否該比照辦理？所以從法律的角度來看，應該要尊重新聞自由及電視台聲音，不該因為聲音不一樣就拒絕換發執照。

(中時 )