搭公車真的要小心身邊的人，日前一名女子搭乘新北市公車，當時她坐在公車尾端位置，公車行駛過深坑區北深路三段，坐在女子旁邊的83歲陳姓老伯，突然掏出下體給女子看，露出生殖器舉動嚇壞女子，她隨即通報司機，並報警逮人。

本月14日上午大約9點多，一名陳姓老伯搭乘欣欣客運「666號」公車，老伯與女子都坐在公車尾端位置，雖然各自坐在兩側，中間有走到隔開，但老伯似乎看到旁邊的年輕女子過於興奮，一時無法控制自己，竟然直接在公車上直接掏出生殖器，這是女子驚覺不對勁，立刻起身走向前，揭露老伯行為，而司機也馬上報警。

新店分局深坑派出所接獲司機報案，警察抵達事發現場時，陳姓老伯仍在車上，因為沒機會落跑，被警方帶回派出所，全案訊後依涉嫌公然猥褻罪嫌函送地檢偵辦。

女性搭乘大眾運輸交通工具，要隨時提高警覺，先前有一名男子，搭接運時見隔壁女乘客穿短褲，見對方美腿「突然受不了」，竟伸手摸女乘客大腿，嚇得對方報警並提告，最後依違反性騷擾防治法，判張男拘役20日，得易科罰金2萬元。

(中時新聞網)