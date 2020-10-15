民進黨政府為邁向2025非核家園目標，積極擴增天然氣接收站及燃氣發電設備。前新北市經發局長施威全擔心，台灣天然氣多從台灣西南海域進來，萬一該海域發生爭端或遭大陸封鎖，台灣的能源供應馬上就會中斷；甚至大陸只要透過海域軍演，就會讓台灣能源供應出問題。

根據香港媒體《中評社》報導，施威全在台中火力電廠增加2部燃氣機組民調發布會中表示，民進黨政府為了落實2025非核能源政策，不斷擴增燃氣機組來達標。可是這樣的作法，火力發電的比例依舊高達8成，蔡政府的非核能源政策形同表面功夫。

施威全接著表示，天然氣進口易受天災人禍影響，如颱風、戰爭等因素，供應來源就會停擺。台灣天然氣多從台灣西南海域進來，該海域正是美中台三地最近軍事行動最密集的地方。民進黨政府持續增建燃氣機組，某種程度上會讓台灣陷入險境，甚至是提供中國大陸圍堵台灣的有利工具。

施威全認為，萬一該海域發生爭端或遭大陸封鎖，台灣的能源供應馬上中斷，工業生產及民眾生活馬上會受到影響。蔡政府把半數電力押在天然氣上，根本缺乏戰略安全思考。在在顯示，政府非核能源政策的設定目標，錯誤連連。

(中時新聞網)