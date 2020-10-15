美國總統大選民調顯示，現任總統川普連任機會不太樂觀。但是BTIG首席策略師艾曼紐（Julian Emanuel）卻分析指出，標普500指數三個月以來已漲7%，川普勝選機率高達90%。名嘴徐嶔煌對此表示，選民對經濟感受特別強。

根據艾曼紐從1928年以來選舉年股市資料分析說，美股標普500指數若在總統大選前三個月呈現上漲局面，現任總統贏得選舉的機率高達90%。

徐嶔煌在政論節目《新聞面對面》中表示，因為標普500有兩個特性︰第一是大概是53億美元以上這種類型的企業，就是規模要夠大；第二是持有它股權的人，在市場裡面，有50％以上的股權，是分散在公眾裡面的，所以投資人的感受會特別強，因為投資人擁有這些公司比較多，投資人覺得經濟好或不好，看到這些公司的時候，感受性會特別高。

徐嶔煌指出，標普500指數在選前3個月到現在，大概漲7%左右，所以他認為，川普到這個時間點為止，他連任的機會還是比較高。

(中時新聞網)