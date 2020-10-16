這四個星座一旦真心愛上一個人，就會把情人寵上天，被他愛上非常幸福！

▍1.射手座

有些人會覺得射手座很渣、很花心，超愛跟別人曖昧，然後又很喜歡說謊，但這些都不是真正的射手，這只是射手座愛玩的那一面而已。真正被射手愛上的人，是會被射手極盡寵愛的，他會讓你成為世界上最幸福的人，永遠都是他找你，永遠都是他幫你，你一有難，射手就會想飛奔到你身邊保護你，被射手愛上的人真的很幸福！

▍2.天蠍座

天蠍座愛上之後的的佔有欲會變得超級強，有一種缺愛叫做天蠍覺得你缺愛，交往時天蠍會覺得，你是不是被愛的不夠？被寵的不夠？吃得不夠飽？就算你說夠了，天蠍都會覺得自己給的不夠，最好的體貼跟溫柔都給你，要不被天蠍座寵壞都很困難！

▍3.水瓶座

當獨自一人久了也習慣的水瓶座的世界有了另一半，就是當成自己在愛，因為他們的心門是非常難踏入的，當有了一個愛人，水瓶甚至願意給另一半更多，照顧你的情緒，寵壞你的習慣，付出這麼多，水瓶都不會跟你計較，只要你覺得自己很幸福，這對水瓶來說，就是最大的成就感了！

▍4.雙魚座

雙魚一旦愛上了，就不再是被動的雙魚，會動不動會就說甜蜜的情話，用語言讓你感受到他的的情感，會動不動就耍小浪漫，用驚喜讓你的心中，充滿雙魚給你的感動，你會覺得雙魚是不是變了一個人，是的，雙魚座變得只愛你的一個人了，他們不會再被外界的誘惑吸引，雙魚所有的注意力跟愛都放在另一半身上時肯定會讓另一半非常幸福！

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)