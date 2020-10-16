葡萄牙足壇超級巨星C羅（Cristiano Ronaldo）確診新冠肺炎，雖然暫時沒有症狀，仍然接受隔離，目前人在里斯本的飯店內。他的辣模女友喬治娜羅德里格斯（Georgina Rodriguez）在社群網站PO出兩人的視訊截圖，即便生病也不忘灑狗糧。

喬治娜在Instagram分享與C羅的視訊畫面，只見男友疑似上半身赤裸，背後靠著白色的寢具，氣色看起來相當不錯，為了激勵對方，喬治娜附上一句話「You are my inspiration（你鼓舞了我）」超甜蜜的舉動閃瞎眾人。至於喬治娜和孩子們有無感染到病毒，她則沒有對外說明。

C羅宣佈染疫後，便到里斯本的飯店隔離，預估至少要10天。他被媒體拍到坐在陽台觀看隊友們的訓練，看到有記者在攝影，非但沒有閃躲，還豎起大拇指對鏡頭露齒燦笑，外觀看起來並無病態，讓粉絲稍稍鬆一口氣，期待他康復回到球場上繼續發光發熱。

不過，C羅感染新冠肺炎前，才與葡萄牙的其他隊員用餐，照片中，他與夥伴們靠得相當近，也沒有人戴口罩，讓外界相當擔心是否會出現群聚感染；而且C羅在前兩場比賽中，均代表葡萄牙隊首發出場，與法國球星姆巴佩、格里茲曼等人都有貼身接觸。

(中時新聞網)