日本32歲的超人氣女優明日花綺羅，於今年2月正式宣布退出AV界後讓粉絲們相當震驚，不過她依然持續在個人社群平台上更新近況與粉絲們互動。近日迎接32歲生日的她，曬出火辣的穿搭秀出性感好身材，吸引16.8萬人按讚。
明日花綺羅過去曾以甜美又精緻的外表與G級火辣好身材推出多部經典作品，創下驚人的銷售數字，甚至跨足電影圈與「I級小隻馬」木天純一同飆戲，讓她在「暗黑界」奠定不可撼動的地位，也因此有了「暗黑女神」的封號。而今年2月丟下「隱退震撼彈」的她，卸下AV女優身分後便專注於一美SPA以及內衣品牌、美妝產品上，成功轉型成為女性企業家。
即使如此明日花綺羅依然不忘用IG與粉絲維持良好的互動，近日她便為了迎接自己32歲的生日特別曬出辣照及短片，只見她穿著一件黑色西裝外套與短褲，裡面完全沒穿辣洩性感G球與粉絲們同樂。過幾天她再度PO出穿著V到肚臍的緊身皮衣，同樣秀出飽滿半球與火辣曲線，吸引粉絲的目光。
網友看完再次暴動紛紛留言「感覺變大了」、「還是這樣最對味」、「現在只能看片懷念美好時光」。
(中時新聞網)
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