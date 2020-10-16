用手揮開眼前的茂密枝葉，腳上穿著登山鞋踩在泥地，找塊空地攤開地布，準備開始搭帳篷，這是大多數人對野外露營的想像。現在，露營除了山區，也能選擇到合法的海邊露營區，最棒的是，基本設備都不用自己帶，就能直接享受露營樂趣。

這幾年露營風氣盛行，暫時遠離車水馬龍的都市生活，享受山林間寧靜氛圍，沐浴蟲鳴鳥叫的自然樂音，相當紓壓；但野地露營為了準備營帳、睡袋、鍋具及食材等繁瑣用具，讓不少人直接打消念頭，乾脆宅在家睡覺。

營帳分有一般房及親子房，親子房特別設計上下舖，增添樂趣。（圖片提供/高雄市政府觀光局）

無敵海景第一排 夕陽餘暉、星光漫天聽浪濤

近期剛開放的旗津露營區，解決大眾的露營困擾，只要動動手撥通電話，或上網訂位，備好所需的個人食材及簡單衣物，就能輕鬆入住。觀光局與業者合作，提供便利的方式，增加民眾對露營的興趣，也讓民眾無須花大錢買設備，更不會佔用家中儲物空間，而且旗津露營區享有海景第一排的優勢，遼闊的美景視野即在眼前。

只要自備盥洗用具、食材、炊煮用具，全家大小輕鬆體驗露營氛圍。（圖片提供/高雄市政府觀光局）

旗津海邊露營區是觀光局合法露營區，業者提供的豪華露營帳，分有狩獵帳、親子狩獵帳、親子蓮花帳，以及野奢蓮花帳等四種帳篷可供選擇；帳篷內提供床墊、棉被、枕頭、小桌椅、照明燈等，還配有電風扇和冷氣一解悶熱。只要自備盥洗用具、食材、炊煮用具，全家大小輕鬆體驗露營氛圍，傍晚賞夕陽，夜裡凝望滿天星光，聽著陣陣海浪聲，看船隻緩行地來去，悠閒愜意，宛若置身畫中景致。

營帳外有可炊煮的小客廳，可以到旗津街上採買自己喜歡的食材。（圖片提供/高雄市政府觀光局）

露營區提供戲水池及用來闖關挑戰的泳池，入住者可以免費使用。（圖片提供/高雄市政府觀光局）

上網搜尋：高雄旗津 露營樂2號店

營地位置：高雄市旗津區南汕里旗津三路51號

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/10 NO.10)

《Takao樂高雄》2020/10 NO.10

(中時新聞網)