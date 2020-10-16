原本在新北新莊民安國小擔任網球教練的蘇百瑞，帶出網球好手李家姊弟妹(李亞軒、李冠毅、李亞芯)3人，還有白雅妘、白傑明姊弟檔，都是國手級人選，他從選手幼年一路指導，替選手奠定良好基礎。6年前，蘇百瑞有感於父母老邁，決定回到家鄉，與好友戴吉鋐選定高雄鳳山，與鳳甲國中合作，租借場地，成立「鳳山網球中心」，培育基層網球人才，帶出侯醇謙等人的優異成績，也讓該區網球風氣逐漸興盛。

在鳳甲國中的網球場邊，8名國中、國小生分成前後兩排，有男、有女，每人採側身姿勢，一腳在前、一腳在後，身體下壓、雙腳微蹲；他們前手舉起，後手緊握著球拍，臉上神情堅定，雙眼緊盯對網，好似對手就在不遠處。

台灣的網球運動源自於日治時期，二戰後風氣仍不減，蘇百瑞的父親蘇炯哲也是網球好手，曾參加省運與國手吳東霖的爺爺搭檔軟網雙打。（圖/Carter攝）

「準備揮拍！」教練蘇百瑞一聲令下，只見學生握拍的手往後拉抬，運用腰部及腳掌的力度改變重心，眾人動作靜止於空中。蘇百瑞走近學生旁，鷹眼般銳利地找出學生動作不確實之處，一一指點、精準調教，叮嚀他們記得當下的動作及位置，力求基礎動作之紮實。

這是網球教練蘇百瑞的日常，從3歲到15、16歲的學生，都能夠溝通指導，找到最適合學生的練習方式，做好上球場前的所有準備。若說選手未來能登上更大的舞台發光發亮，從小陪伴指導的啟蒙教練，絕對下足了功夫。

唯有學習的心態正確，孩子才不會在未來迷失方向。（圖/Carter攝）

網球看重眼手腳協調性，是運動也是培養孩子一輩子的興趣

「鳳甲國中的校長丁文祺、主任陳一中協助推廣網球運動不遺餘力，給予我們很大的支持，他們強調孩子不只體育要好，學業要達水準，更看重孩子的規矩。無論幾歲的孩子來到這裡學習網球，標準就是這樣。」蘇百瑞緩緩說著，「大家對網球的印象，就是高級球類，好像很難親近，網球相較碰撞類的球類，其實更安全，並且極為重視眼、手、腳的協調性，對於培養學生的專注力更有幫助。」

網球對蘇百瑞，就像人生道路上的一扇窗，學生時代雖打過軟網，退伍後他投入一般職場工作，擔任過採購、開過早餐店和飲料店；因緣際會，考取硬網教練執照，跟在李春秋教練身邊學習，成功帶出好幾位國手級選手，讓他發現自己對網球教育的熱情，更能體會從小開始學運動，帶來的不只是身強體健，更是能成為一輩子相伴的興趣。

網球選手發光發熱時，往往人們不會知道誰是啟蒙教練，即便如此，蘇百瑞仍堅持做好基礎工作，培育新秀。（圖/Carter攝）

人生的比賽是超越自己 不是超越對方

仔細觀察他與學生的相處，少了上對下的命令，更多的是趣味互動。當學生在練習遭遇瓶頸，他不只是教練，更像是學生的朋友，還要成為家長與孩子間溝通的橋樑。

蘇百瑞分享，「適度的壓力是好的，但有時爸媽太心急，會給孩子太大壓力，反而成為上場時的阻礙；通常我會跟學生說，這一場或許在分數上打輸了，但我們可以想一想，是不是比上一場更進步？是不是有其他優勢，可以繼續保持下去？」

能帶出厲害的國手固然值得驕傲，但能把每個孩子都帶好、帶穩，培養出自信心，是基層教練該做的。蘇百瑞建立選手正確的心態，陪伴學生挖掘自己最亮眼的特色，給予大量的鼓勵協助，這是他對自己教練生涯的期待，未來將持續執著在網球領域裡，堅守崗位帶出好選手。

鳳山網球中心有分基礎班、假日班跟校隊班；平日學生課後就是到球場練球。（圖/Carter攝）

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/10 NO.10)

《Takao樂高雄》2020/10 NO.10

(中時新聞網)