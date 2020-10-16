後疫情時代來臨，政府推行諸多政策，旨在振興經濟。據統計，第四季無法出國的觀光人次將高達370多萬人，對於積蓄如此強大的消費能量，各家業者也把握機會，紛紛祭出折扣優惠，企圖搶佔疫後內需市場。趁著10月百貨週年慶來臨，更將消費熱潮推向高峰，知名賣場「禮客Outlet」繼去年週年慶的促銷活動大獲好評後，今年再度加碼，推出週年慶期間頭10天限時優惠，在內湖店單筆消費滿6,000就送1,000；在公館店單筆消費滿3,000即送600，加強無法外出旅遊的民眾在國內消費的動機。

【禮客Outlet週年慶吸引人潮 優惠較去年倍數加碼】

禮客Outlet去年週年慶期間，於內湖店推出消費滿5,000送500；公館店消費滿3,000送300優惠活動，獲得廣大好評。今年週年慶則於10/16開跑，限時18 天，推出「一樂！再樂！樂翻天！禮客您把錢變”大”」優惠活動，期間回饋再創新高，首10日在內湖店單筆消費滿6,000就送1,000；公館店單筆消費滿3,000即送600，比起去年倍數加碼，目的就是瞄準疫情過後，無法出國的民眾積蓄的消費能量，預計將再次吸引消費人潮。

另外，全館限時18天內湖店當日累計滿15,000送500、滿30,000送1,000、公館店8,000送300、15,000送500、會員紅利3倍送。讓民眾享受「有感回饋」。

今年因疫情不能出國，名品業績大爆發助攻禮客週年慶目標成長14%推出免出國，比免稅還低的Outlet折扣入手精品。(圖/業者提供)

【10/16週年慶首日 推出限量鞋款搶購活動】

禮客Outlet在10/16週年慶首日，於內湖店舉辦零碼鞋清倉會，上午11:00於內湖店戶外廣場推出saucony、HANNFORT「500元零碼鞋搶購會」，將集結全台倉庫零碼鞋並一次出清，由於尺寸齊全且價格誘人，預計活動將湧現搶購人潮。

為了迎來禮客Outlet週年慶促銷活動，賣場300大品牌，超過50萬件服飾

也都有折扣，讓來消費的民眾可以確實感受到「錢變大了！」而精品銷售部分依舊看好，不少消費者已經悶了半年多，打算趁這一波週年慶「好好血拚一番」。

【週年慶期間 各式美食享不完】

週年慶期間，適逢秋蟹盛產期，禮客集團餐飲事業部-漾客日式料理限定推出度王蟹第2支半價優惠，運用清蒸、火鍋煮等料理方式呈現蟹肉鮮美的風味，滿足想在秋季品嘗當季蟹料理的老饕們。

除美味蟹料理外，禮客集團餐飲事業中，以「學院派音樂」、「歐陸美食」、「美酒」為主題的215歐廚，也配合即將來臨的萬聖節，限時推出系列特餐，有別於其他餐廳大走鬼魅風，215歐廚選擇讓新鮮南瓜成為萬聖節大餐主角，推出一系列南瓜特餐，包含：南瓜濃湯、金秋豐收沙拉、南瓜十穀養生飯、鄉村嫩雞南瓜燉飯、義大利麵…等，讓消費者感受滿滿萬聖節氛圍。

禮客Outlet將於週年慶最後8天推出第2波加碼優惠，休閒、運動、戶外系列商品都有折扣，期盼再創消費高峰。(圖/業者提供)

【第2波回饋門檻創新低、回饋創新高】

禮客Outlet今年在週年慶最後8天10/26~11/2展開第2波加碼，並降低回饋門檻：凡在內湖店美系休閒、運動、戶外休閒消費滿3,500即送500；公館店消費滿3,000就送300，端出「低門檻、高回饋」優惠條件，在週年慶尾聲再創一波消費高峰。

【公館店改頭換面 新櫃輪番登場】

禮客Outlet公館店是台北南區唯一捷運可抵達的都會型OUTLET，近期進行改裝工程，估計修改幅度超過3成，同時引進NIKE、New Balance、adidas、FILA、Native、SKECHERS....運動潮鞋品牌新櫃登場，多款品牌也推出折扣活動，喜愛知名運動品牌的民眾，將可趁週年慶期間參觀選購，為自己添購下半年行頭。

(中時新聞網)