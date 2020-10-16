在大樹鳳梨田間唱著〈二十四〉，淺白歌詞唱出8年級生這個世代，邊勇敢逐夢、邊探索地努力生活，這個搖滾樂團，把〈走鐘〉、〈樹仔下〉、〈大腸香腸〉，唱成一首首通俗的台語搖滾樂。上半年因COVID-19（新冠肺炎）疫情因素而演出延期，這次孩子王樂團在名人堂的邀請下，難得合體相聚，也預告明年新專輯發行的獨家消息。

和孩子王樂團相約在主唱阿達的大樹老家訪問，四個大男孩在紅磚古厝前拍照，還默契十足地說出，「我們也很久沒見面了」。2012年創團的孩子王，主唱阿達、吉他手阿宏、鼓手強尼（3人皆來自於樹德科技大學吉他公社），以及貝斯手鳳梨，從學生時代組團至今，「我們是來自高雄的台語搖滾樂團」，這是他們風格鮮明的自我表達。

孩子王初試啼聲受矚目

「台21線，根本不算啥，我們的路比它還難行」，孩子王創團第一首音樂作品〈台二一〉，MV找來主唱阿達大樹竹仔寮老家的鄰居小孩，一起跑跑跳跳，無比自然純真；緊接著2013年，以〈樹仔下〉在第十五屆大吉盃拿下亞軍；2014年發行首張單曲《莫忘衷初》；2017年發行首張專輯《最窘丸》，並舉辦專輯巡迴；「距離上一張EP，隔了三年，到2020又隔三年，明年我們就會推出新作品」，吉他手阿宏說。

帶著熟悉的台語，嘶吼唱腔唱出淺白、富詩意的歌詞，專輯裡的歌曲，不刻意賣弄時下的文青體，不做作、不世故，就像他們說的，「時間會帶走一切，但帶不走你心中的孩子王」。樂團中主要的詞曲創作，由主唱阿達擔綱，之前在學校，他並非用台語創作，「有次因為唱了台語歌，大家覺得那比較像我的氣口（編按：閩南語的口吻、語氣之意）」，習慣講台語的阿達，一邊解釋著。

在2012年成軍的孩子王，是來自高雄的台語搖滾樂團，主唱阿達是孩子王專輯詞曲主要創作者。（圖片提供／孩子王）

首張專輯+海外巡迴，打開視野

從學生時期一直到退伍，然後成為社會新鮮人，八年來孩子王的成員，建立深厚的革命情感，《最窘丸》不僅是創團的里程碑，也經歷許多初體驗。強尼說，「當初為了北上錄音，這是我們四個人，第一次住在一起一個月的時間」；第一張專輯巡迴遠赴海外，包括韓國、日本、馬來西亞等地，阿達也補充說，「我們在韓國音樂祭上台演出時，用台語問候『大家好，呷飽沒』，台下的韓國觀眾都笑了」。

目前第二張專輯，正進入緊鑼密鼓的籌備階段，相較《最窘丸》詞曲呈現的衝勁與爆發力，新專輯更著墨每個人的成長，與對世界的溫柔。阿宏冷不防問了阿達，「你自己回去看第一張專輯，會不好意思嗎？會笑自己當時真年輕？」綻放孩子般笑容的阿達，先是羞赧承認，趕緊追加一句，「但還是覺得很可愛有趣」。

吉他手阿宏說，孩子王明年將會推出新專輯。（圖片提供／孩子王）

鼓手強尼覺得，不同於學生時代玩樂團，現在懂得愈多就要求愈多。（圖片提供／孩子王）

轉換在夢想與現實之間，認真過生活

平時四個人各忙各的，阿達經營海產網拍副業，阿宏身兼兩個樂團吉他手，強尼是吉他社團老師，加上今年的疫情因素，阿宏說，「其實很久沒練團了，新專輯都是線上討論」。

從學生時代玩音樂開心就好，如今在獨立音樂路上，更清楚前進的方向，在主唱的嘶吼聲中，帶出以為長大，就不會有的焦慮、痛苦、快樂、幸福。一邊唱著〈異鄉男兒〉的，「需要一雙碗箸，來維持當初的志氣」，一邊又想起「樹仔下的日子，咱們揹著書包，爬到上面，看這個海港的城市」，遊走轉換在夢想與現實之間，「做音樂是想要讓更多人聽見，也想唱給這個世代的人聽」，這群平均年齡28歲的孩子王，就像歌詞裡寫到的，「請你們不用擔心我，我很認真在過生活」。

孩子王在2017年發行首張專輯《最窘丸》，海外巡迴獲得熱烈迴響。（圖片提供／孩子王）

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/10 NO.10)

《Takao樂高雄》2020/10 NO.10

(中時新聞網)