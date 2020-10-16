彌陀漯底社區早年手工編製斗笠興盛，擁有「斗笠故鄉」之名。近年結合一日農夫小旅行和文創設計的元素，翻新斗笠樣貌，保留地方的斗笠文化，也為台灣傳承快要失傳的手工竹編技藝。

漯底斗笠的黃金年代

「民國60至75年左右，每年能銷售60萬頂斗笠。」彌陀區漯底社區總幹事李秀金回憶起漯底斗笠的全盛時期，當時還能外銷中國大陸，成功嶺大專集訓，每年用掉2萬頂的斗笠亦來自於此。漯底舊時地名為「頂厝」，因為銷售量大、品質好又耐用，「頂厝瓜笠」聲名大噪。

漯底里引進斗笠編製技術已有百年歷史，早期僅為里民農閒或捕魚淡季時的副業，後來需求量變大，盤商從台南關廟一帶批來更多原料，原本住在隔壁村的李秀金說，「小時候會來漯底向盤商秤竹籜回家加工，一公斤5角，幫自己賺學費。」當時家家戶戶，從老到小都投入斗笠生產鏈，完成後用腳踏車載運，沿路販售至台南、屏東一帶，一輛腳踏車就可堆疊千頂斗笠。

民國75年後，塑膠製斗笠大量生產，擠壓手工編製市場，逐漸無法與機器爭量，產業開始沒落，現在市面上的手工斗笠，多來自人力成本較低的東南亞或中國大陸。

為了留下老一輩的共同回憶，總幹事李秀金籌備斗笠文化展示館，展出漯底的歷史文化，也陳列漯底斗笠的創意新生。（圖/曾信耀攝）

傳承與創新

手工斗笠的原料是桂竹，從剖竹蔑、處理竹籜、編製斗笠胎、綁竹籜、硫磺煙燻，步驟繁複，尤其竹編技藝考驗真功夫，即使是熟練的婦女，做好一個斗笠胎也需要4~5小時。

102年，李秀金接下社區總幹事的職務，發現社區中會手工編製斗笠的耆老越來越少，為了保留這項文化與技藝，在社區活動中心二樓，籌設斗笠展示館，邀請耆老開課傳授製作，培育在地種子。志工為我們示範苦學多時的編織技藝，只見雙手靈活飛舞，雜亂無章的竹條，逐漸形塑成立體的鏤空斗笠胎，手法快得令人瞠目結舌。

傳統加入創新元素，才能讓斗笠從農村時代的實用角色，變身吸引年輕人的文創商品。李秀金和社區媽媽們積極開發斗笠的變化型，縮小尺寸的可愛小吊飾，鏤空斗笠胎製成燈具，或以彩繪、黏貼花布展現斗笠的新美感，此外，竹編工藝還能運用於編製竹簍、杯墊、遮光簾等。

在孫阿姨的指導下，一步一步學習縫竹籜，才知道每頂手工斗笠都不容易。（圖/曾信耀攝）

縫製斗笠大挑戰

自去年開始，漯底社區配合農委會的一日農夫體驗活動，開發各種有趣好玩的手作課程，包含做泡菜、擠魚丸等，其中最具地方文化特色的就是斗笠DIY，嘗試自己縫綁竹籜，或體驗簡單版的小斗笠花布創作。

難得拜訪漯底，我們志氣高昂地挑戰綁斗笠。孫阿姨耐心講解示範，指導我們縫竹籜同步在笠緣加框、整編竹籜並用塑膠環固定、鐵環壓製成型、最後以尼龍繩交叉綁好斗笠，平常只會敲鍵盤的手，拿起針線就是笨拙，從前漯底孩子幾分鐘就完成的工作，我們花上一個鐘頭，最後還是在孫阿姨的協助下才完工。捧著第一次縫製的斗笠，不僅有滿滿的成就感，對這項傳統工藝又多了一份敬意。

小斗笠變身吊飾，大斗笠製成燈罩，或是使用不同材質進行斗笠主題創作，漯底社區積極發展出斗笠的各種可能。（圖/曾信耀攝）

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/10 NO.10)

《Takao樂高雄》2020/10 NO.10

(中時新聞網)