走在五福路的高雄橋，一邊是綠意相伴的愛河廊道，一邊是即將啟用的高雄流行音樂中心，以白色為基底，堆疊出不規則的蜂巢造型，高低層次呈現如海浪般的建築語彙，前衛大膽的設計成為矚目焦點，是近年來繼衛武營國家藝術文化中心之後，備受期待的公共建築。

高、低塔發想來自海浪起伏，連結港都的城市意象。（圖/Carter攝）

高雄流行音樂中心自2014年動工，經過的路人，從「這一棟是要做什麼？」的疑問，逐漸轉變成「何時才能開幕？」，深受市民關注；特別是近來週末夜間試燈時，明滅燈光與迷濛夜色互為襯托，映照水中夢幻迷離，也宣示著高雄將迎來豐富的音樂元素，帶入多元的樂音饗宴。

高雄流行音樂中心又稱為海洋文化及流行音樂中心，前者是場館名稱，後者是計畫名稱。當時參與競圖多達147件作品，最後由西班牙Manuel Alvarez Monteserin Lahoz拿下首獎。（圖/黃敬文攝）

高雄流行音樂中心位於真愛碼頭這岸，主體由高塔、低塔及室內表演廳，加上戶外廣場組成，與之相望的光榮碼頭對岸，有礁群及鯨魚堤岸，未來更將有海豚步道串連起全場域。目前鯨魚堤岸已經落成，假日午後不定時舉辦市集，輕軌伴行，是閒適逛逛的好去處。

落日餘暉，橙色光芒隱在高雄流行音樂中心，與水波相映，煞是美麗。（圖/Carter攝）

週末試燈期間，亮光閃耀夜色，更顯迷離夢幻。（圖/Carter攝）

地址：鹽埕區大義公園旁，近輕軌真愛碼頭站

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/10 NO.10)

《Takao樂高雄》2020/10 NO.10

(中時新聞網)