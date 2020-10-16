秋高氣爽，陽光收起銳利光芒，白露後正是旗山中寮區無絲薑的產季。許多人以為無絲薑是品種名，其實這是個美麗的誤解，使用相同品種在平地種植會有薑絲，不過種植在中寮，就不會產生薑絲。「無絲薑」取自中寮區生產的薑品特色，不同於市場上常見多纖維的薑，該區為易排水泥岩土質，加上中海拔氣候與土壤含鈣成分高，因此種植出的生薑纖維細緻，一般家庭廚房的刀子就能將其片得薄透，一刀落下幾近無絲狀態，品嘗起來格外清香，就連老薑也如嫩薑般的口感，嘗過的人都難忘，也讓許多老饕每逢產季就直奔中寮山指名購買。

無絲薑纖維少，口感獨特，香氣比一般薑還要芳香。（圖/Carter攝）

中寮區的無絲薑過去最高年產量可達60噸，因產業勞動密集度高，種植整地特殊，較難有機器輔助；採收時也得靠人力挖掘，相當依靠薑農作業。近年來因年輕人外移，農村人口逐漸老化，薑農慢慢稀缺，目前無絲薑的產量也有下降趨勢。無絲薑除了可以入菜或製成醃製品外，中寮社區也開發薑糖、薑片、薑粉等加工品，將這個口感獨特的生活好物，推廣給更多人知道。

薑田種植與採收只能依靠人力，農村老化問題讓無絲薑產量逐年下降。（圖/Carter攝）

中寮社區除了生薑，另有薑糖、薑粉等食品。（圖/Carter攝）

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/10 NO.10)

《Takao樂高雄》2020/10 NO.10

(中時新聞網)