時序進入秋分，台灣開始吹起東北季風，這時候熱帶起源的蝴蝶「紫斑蝶」也順著東北季風，南下來到北回歸線以南的地方過冬，預告茂林雙年賞蝶季即將展開。跟著紫斑蝶走訪茂林萬山部落，細細品味原鄉的台灣咖啡，和深居其中的魯凱族藝術家馬樂把酒言歡，即興來一段吟詩作對好才情！

紫蝶舞動翩然而至

「快來看！這就是小紫斑蝶！」小姐弟看著樹叢間的蝴蝶，開心得不得了！住在台灣的紫斑蝶有四種，每年秋天快結束的時候，牠們都會飛到南部，集體過冬。一般的蝴蝶只能活一個多月，紫斑蝶壽命有6至8個月，是蝴蝶家族中最長壽的蝴蝶之一，一年約有三至四個世代；而且牠們身上的鱗片排列得很緊密，所以翅膀很結實，能長途飛行三百多公里。

茂林的紫蝶幽谷，每年十一月至翌年三月，紫斑蝶群集中出現在大武山的荖濃溪支流溪谷躲避寒冬，直到春天陸續北返，每年約有10萬至20萬隻紫斑蝶在茂林過冬。目前茂林地區紫蝶幽谷，有10處紫斑蝶聚集的地方，攤開茂林賞蝶生態綠地圖，來到生態公園廣場，沿著步道拾級而上，途經紫蝶亭，幽林間充滿靜謐之美，再登上瑪雅亭觀賞濁口溪與荖濃溪，雙流匯集的壯闊視野；又或從瑟舍賞蝶步道、姿沙里沙里步道漫步前行，樟樹、血桐林相茂密，五色鳥、領角鴞、大冠鷲生態豐富，令人感到不虛此行。

小朋友最期待的茂林雙年賞蝶季即將到來！（圖/曾信耀攝）

茂林生態公園廣場步道沿途設置飛蝶亭、紫蝶亭、瑪雅亭，賞蝶途中不妨好好安靜守候。（圖/曾信耀攝）

賞蝶的最好時機

欣賞紫斑蝶建議安排時間充裕些，趁著陽光未露臉時，紫斑蝶仍闔著翅膀，成串掛在樹藤上，那是牠們優美寧靜的睡姿；當陽光照射到山谷時，紫斑蝶慢慢舞動，展開翅膀做日光浴，夢幻般的紫色光彩有「幻色」之稱。賞蝶最好的時間，除了在上午八點三十分至十一點之前，還有一種狀況最棒，就是剛下過雨後、隔天陽光高照時，紫斑蝶出來覓食、吸水，也就是自然界的蝶毯現象，這真是可遇不可求的景象。

賞蝶步道周邊林相、生態豐富。（圖/曾信耀攝）

紫斑蝶北返的飛行蝶道，路線從茂林開始，途經月世界、嘉義達娜伊谷、雲林林內湖本村、彰化八卦山、台中大肚山、苗栗火燄山、再到新竹竹南，銜接成一條蝴蝶的高速公路。這種傲視全球的世界級生態景觀，是台灣最壯觀國寶級的自然現象，更被《米其林台灣綠色指南》推薦為三星級必遊景點，也是台灣唯一獲選的生態旅遊點。

每年十一月至翌年三月，來茂林欣賞美麗的紫斑蝶。(照片提供/台灣紫斑蝶生態保育協會)

石破天驚魯凱族藝術家

整個上午高潮蝶起，令人遊興意猶未盡，沿著茂林林道前往萬山部落，有幸造訪魯凱族藝術家馬樂的石破天驚文創工作室。「排灣有三寶，陶壺琉璃青銅刀。茂林有三個部落的代表性特色，黑米、紫蝶、古岩雕，非常容易朗朗上口」，馬樂說。

「萬山岩雕-高字杯台」入選2012高雄工藝類精品獎，是當時甄選唯一得到滿分的作品。（圖/曾信耀攝）

2008年，馬樂被遴選為原民會藝術元年原住民駐村藝術家，同年，萬山舊部落的巨大岩雕群，因具有高度歷史考古價值，被核定為國定第七處遺址。2009年，馬樂以在地石材、在地文化、在地製作、在地工匠並結合生活實用的概念，創作出「板岩線香台」、「原風漢俗」等作品，將流傳已久的岩雕藝術圖騰，融入石板工藝，相繼以「萬山岩雕-高字杯台」入選2012高雄工藝類精品獎，「百年好合」獲選2019高雄市十大伴手禮；他所成立的石破天驚文創工作室，更是全台唯一使用原住民傳統住屋建材「板岩」，為主要創作材質的文創工作室。

（左）「勇於突破」結合龍紋石與皮雕創作，畫龍點睛就在「破」一字上。（右）「百年好合」獲選2019高雄市十大伴手禮，百步蛇圖騰象徵「百年」，以同一石板劈開一分為二，寓意「好合」。（圖/曾信耀攝）

在石破天驚工作室，有拓印板岩、疊疊樂等不同體驗。（圖/曾信耀攝）

舊萬山部落還原重現

龍紋石經拋光打磨後，可展現不同的金屬線條與石玉鑲嵌。（圖/曾信耀攝）

萬山部落除了有台灣最多、最好的岩板，提供源源不絕的創作素材，馬樂後來又發現了「龍紋石」，這種鑲嵌在板岩之中的礦石，遠遠看上去跟一般石頭沒有兩樣，其特點即在於金、玉、石與共，仔細琢磨後，散發出金屬般的光澤，呈現大自然巧奪天工的美感，馬樂將其稱為「祖靈的寶藏」。

走訪萬山部落，就可以發現處處都有板岩雕刻藝術，尤其是萬山的下部落，有著連綿數百公尺的岩雕引道，便是出自馬樂所創作的入口意象。馬樂歷時三年分別以40：1和6：1的比例，製作縮小版的舊萬山部落模型，戶外還有還原的石板屋原型，正如他說的，萬山岩雕在原鄉的文創商品，跳脫重疊性很高的手作工藝品，確立了獨特的風格。

進入萬山部落，由馬樂創作的萬山岩雕引道連綿數百公尺。（圖/曾信耀攝）

全台首座石板屋聚落模型40：1比例的舊萬山部落。（圖/曾信耀攝）

萬山原鄉最純粹的正宗台灣咖啡

在馬樂推薦下，我們來到萬山巷的林老師卡好咖啡。「我退休之後想要賣咖啡」，林文俊目前是幼兒體適能老師，週末就來山上部落煮咖啡。九年前，林文俊在茂林、那瑪夏種咖啡樹，一方面堅持有機耕作，同時為部落創造友善的就業機會。

林老師的台灣咖啡自種自烘，為萬山部落咖啡打出名號。（圖/曾信耀攝）

採訪這天上午，陽光正好，林老師把咖啡豆放在大太陽底下曝曬，蜜處理、日曬、水洗呈現截然不同的風味，不只有喝了會上癮的一級獨品咖啡，從培苗、種植、處理、生豆買賣全都是一條龍作業，「我們是正宗台灣咖啡，也是萬山部落唯一的咖啡園，自種自烘」，他笑說茂林咖啡豆特別甜，當時都沒人買這裡的咖啡豆，所以萬山的咖啡全被他包了。

咖啡採收期從九月到翌年二月，陽光下的蜜處理、日曬豆、水洗豆呈現不同風貌。（圖/曾信耀攝）

若從六龜前往茂林，蝶。Svongvong 手感烘焙是途中最佳的借問站，這裡原本是茂林遊客中心，不同於原鄉美食普遍給人的印象只有石板烤肉，出身魯凱族的陳彥君用當地農產品，製作具有在地風味的麵包，如紅藜、刺蔥、馬告、土肉桂、芋頭等，還因此被稱作部落麵包，為家鄉帶來不同以往的新氣象。

花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天自安排。一路從紫蝶幽谷到萬山部落，讓人從中深刻領會這句話最動人的意涵。

蝶。Svongvong 手感烘焙由茂林魯凱族青年陳彥君返鄉開設，使用當地農產品製作在地風味的麵包與健康飲品，也創作「貪吃蝶和他的麵包」馬克杯。（圖/曾信耀攝）

帶路人 馬樂（黃亦青）

曾任2006至2008年重點示範部落永續發展計畫－萬山部落營造員，創立石破天驚文創工作室。

帶路人 馬樂（黃亦青）。（圖/曾信耀攝）

石破天驚文創工作室

地址：高雄市茂林區萬山里5鄰42號

電話：0935-450-757

石破天驚文創精品館

地址：高雄市茂林區多納里多納大街上

時間：採預約制

林老師 卡好咖啡

地址：高雄市茂林區萬山里萬山巷64號

電話：0931-917-856

時間：週六、日09：00～18：00

蝶。Svongvong 手感烘焙

地址：高雄市六龜區大津里2號

電話：0989-370-885

時間：09：00～18：00，週一公休

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/10 NO.10)

《Takao樂高雄》2020/10 NO.10

(中時新聞網)