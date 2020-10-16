【回憶殺】資深女星周雅芳曾是楊麗花歌仔戲團的主要演員之一，後來跨足電視圈，參演《台灣靈異事件》、《小李飛刀》和《巡按與大盜》等，現在已淡出螢光幕多年，專心當男友伍宗德背後的女人。兩人愛情長跑27年，感情未曾變淡過，在分手率極高的演藝圈，堪稱模範CP代表。

不過，兩人第一次見面，並不是非常愉快。當年伍宗德計劃拍攝《霸王花》，女主角已經選定狄鶯，未料好友夏玉順私下邀周雅芳，並將消息釋放給媒體，伍宗德只好約周雅芳協調退演。由於娛樂圈狹小，兩人後來又因戲結緣，某天一群朋友相約聚餐，幾杯黃湯下肚，氣氛漸漸變得曖昧，伍宗德體貼地送周雅芳回家，從朋友晉升為戀人。

一相戀，就是27年，周雅芳非但沒有要求女人夢寐以求的婚禮，還刻意避孕，許多人納悶小倆口的感情如此穩定，為何遲遲不婚？周雅芳解釋，「我知道他是我的，這輩子也離不開我，會不會沒有那一張紙，反而可以走更遠？」認為人要活在當下，懂得知足常樂，相當滿意現在的狀態。

伍宗德與周雅芳是彼此生命中重要的伴侶。（圖／中時資料照）

至於兩人維持感情的祕訣？伍宗德稱讚周雅芳是「以夫為天」的女人，在外面給足男人面子，回到家男人自然會肯聽話，「我們從未吵架，但我離家出走3次，因為不想講難聽話，給彼此冷靜空間。」周雅芳則認為保持初衷很重要，「永遠記得當時交往的美好，他一離家，我自己也會買了機票就飛出國血拼，一分開反而更想對方。」

除此之外，只要伍宗德一進劇組，周雅芳就會安排兩個助理貼身打理他的生活起居，自己也會跟緊緊，伍宗德幽默地說：「所以其他女演員都沒機會」。

(中時新聞網)