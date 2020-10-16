大陸「十一」8天長假結束，人民幣9日補漲一度升破6.7大關，最高來到1美元兌人民幣6.69元，但人民幣猛升，官方也看不下去，人行日前出手利用外匯遠期合約，阻升人民幣。專家認為，隨著大陸經濟復甦和外資匯入，可望支撐人民幣匯價，預期明年底前可望維持在6.7區間震盪，或成為大陸官方的防線。

據統計，美元兌人民幣匯價近9個月升幅超過2.5%，「十一」長假過後人民幣更升到6.69，眼見人民幣升勢過猛，大陸人行12日調降「遠期售匯的外匯風險準備金利率」，從目前的20%降至0%。

路透引述交易員看法指出，人行之所以出手調降外匯風險準備金利率，只是不希望人民幣升值過快，預期接下來可能在6.7元～6.8元間震盪。

儘管官方出手阻升人民幣，但瑞銀認為，大陸近期經濟數據表現優於市場預期，下半年經濟成長在5%到6%之間，加上大陸國債納入富時羅素世界政府債券指數，有助於帶動外資匯入，可望使人民幣匯價獲得強力支撐。

瑞銀指出，在美國總統大選不確定性因素升溫下，預期人民幣匯價到明年底前維持6.7元左右，等選舉結果揭曉，再評估是否調整人民幣後市。

(中時新聞網)