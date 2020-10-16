暴怒時冒出來的青筋居然是灰色的！？

在收銀台前要注意！有些顏色會讓人衝動購物

一年有2億美元營收的Google用的是哪種藍色？

男孩之所以不喜歡粉紅色是受大人的影響？

會沉迷於美肌app是因為「記憶色」的關係？

道歉記者會時，要穿什麼顏色的西裝才對呢？

你有沒有遇過以下的經驗：突然被路邊的某間店吸引，接著隨手拿起了一個本來沒有要買的商品？曾沒來由地認為一個初次見面的人很好相處？這些情況可能都是你已經在不知不覺中，被顏色所帶來的效果影響了！

本書第１章由科學的角度切入，帶領讀者了解我們看到顏色的原理；第2章介紹的是熱門商品、店鋪與品牌等，如何應用顏色吸引顧客。第3章則說明顏色的組合、排列方式與呈現方法等高階技巧。第4章介紹在專題報告或商業會議時的顏色使用方式，以及大家熟悉的英雄戰隊、偶像團體的顏色使用規則，讓讀者了解到人與人之間的關係也深受顏色的影響。

本書將介紹許多耐人尋味的例子，帶你了解生活中的各種用色策略，讓你對「顏色的力量」有進一步的認識，進而能活用顏色的特性，不再被繽紛的色彩所迷惑。

【精彩書摘】

便利商店、超市、百貨公司、藥妝店……街上店家琳瑯滿目，客人必須先走進店面才會購物，那麼，店鋪要有什麼樣的外觀，才容易吸引人上門呢？

1960年代起，人們開始對零售店家的外部與內部裝潢進行了各種調查研究，發現外部裝潢為暖色系的店家，容易讓客人產生想要進去逛逛的念頭。

舉例來說，7­ELEVEn的店面常會以磚瓦裝飾外牆。近年來，為了節省裝潢費用與時間，愈來愈多店面改用磚瓦圖樣的貼膜裝飾。磚瓦的顏色在暖色系中屬於沉穩的顏色，可以營造出自然而古典的氣氛，不會特別顯眼，卻也不易被人忽視，可以讓店面保有適當的能見度。

店面入口上方有著由數字7與英文字母的ELEVEn排列而成的商標。7­ELEVEn這個品牌源自於1927年，美國德州奧克利夫(Oak Cliff) 的一家小型冰品零售店。而商標的原型則是於1946 年完成，橘色代表「黎明的天空」、綠色代表「沙漠中的綠洲」、紅色代表「黃昏的天空」。德州常是西部片的舞臺，有著遍布仙人掌的沙漠，綠洲的綠色是生命的象徵；紅色與橘色不是代表灼熱的太陽，而是代表在日出與日落這段極短時間內才能看到的天空顏色。

鮮豔的橘色與紅色很能吸引目光，很適合作為招牌的顏色。7­ELEVEn外部裝潢的顏色，會吸引人在不知不覺中走入店內。另外，從2017年3月1日起，7­ELEVEn的商標中所使用的「白、橘、白、綠、白、紅、白七色條紋」成為了日本第一個「色彩商標」。

企業申請色彩商標時，不須附註文字或形狀，便能獨享特定顏色的組合，是一種很強的商標權。所以在申請色彩商標時，必須提出足夠的證據，說明消費者可接受這些顏色組合代表了這家企業。

1974年5月，7­ELEVEn在日本開了第一家店，並以加盟連鎖的方式在全日本陸續拓展店面，在2018年9月底時，日本國內的總店面數已超過2萬家。想必「廣為人知」，應是申請色彩商標的必要條件之一。

(本文摘自《打動人心的色彩科學》/三民書局)

【作者簡介】

松本英惠 (Hanae Matsumoto)

日本九州大學研究所藝術工學府設計策略專攻碩士。自2003年起，以自由工作者的身分從事色彩顧問工作，活躍於眾多網路與平面媒體，常擔任商品、網站等的色彩顧問與培訓講師，業界實績豐富。2016年在綜合資訊網站「All About」超過900名的色彩搭配專家中，她是點閱率最高的一位。其他著作包括《抓住心理的顏色與設計》（心をつかむ色とデザイン）、《和式配色手帖》（和モヨウ配色手帖）等。

《打動人心的色彩科學》/三民書局

(中時新聞網)