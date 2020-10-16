暴怒時冒出來的青筋居然是灰色的！？

在收銀台前要注意！有些顏色會讓人衝動購物

一年有2億美元營收的Google用的是哪種藍色？

男孩之所以不喜歡粉紅色是受大人的影響？

會沉迷於美肌app是因為「記憶色」的關係？

道歉記者會時，要穿什麼顏色的西裝才對呢？

你有沒有遇過以下的經驗：突然被路邊的某間店吸引，接著隨手拿起了一個本來沒有要買的商品？曾沒來由地認為一個初次見面的人很好相處？這些情況可能都是你已經在不知不覺中，被顏色所帶來的效果影響了！

本書第１章由科學的角度切入，帶領讀者了解我們看到顏色的原理；第2章介紹的是熱門商品、店鋪與品牌等，如何應用顏色吸引顧客。第3章則說明顏色的組合、排列方式與呈現方法等高階技巧。第4章介紹在專題報告或商業會議時的顏色使用方式，以及大家熟悉的英雄戰隊、偶像團體的顏色使用規則，讓讀者了解到人與人之間的關係也深受顏色的影響。

本書將介紹許多耐人尋味的例子，帶你了解生活中的各種用色策略，讓你對「顏色的力量」有進一步的認識，進而能活用顏色的特性，不再被繽紛的色彩所迷惑。

【精彩書摘】

暖色系的外部裝潢可以吸引客人進入店面，而適當的內部裝潢也有其功能。超市與購物中心等賣場常會使用冷色系的內裝，使前來的客人放鬆心情，拉長客人在店內的逗留時間，慢慢選擇商品，增加購物金額。

相反地，若想縮短客人逗留的時間，提高翻桌率的話，則會改用暖色系的內裝。舉例來說，速食店就會為了減少客人占用座位的時間，使用鮮豔的紅色與黃色。

提供酒類的酒吧會用顏色與燈光來影響客人的行動，使客人逗留的時間延長。酒吧裝潢常會使用棕色系顏色，這是一種神奇的顏色，雖然屬於暖色系，卻有著讓人放鬆心情的效果。酒吧店內的燈光較暗，營造出了沉穩平靜的氣氛，唯有調酒師所在的吧臺燈光較亮，這使得坐在吧臺的客人感覺自己就像站在舞臺上一樣，成為了聚光燈的焦點，有種被當成重要賓客對待的感覺。於是客人可能會多點幾杯酒，卻又覺得似乎不太適合一直待在這裡，想匆匆走向櫃臺結帳，卻又帶著一絲留戀。客人之所以會再度光臨酒吧，或許也是因為受店內的顏色與燈光的影響。

同樣地，在高級精品店內，接待客人的地方也會比周圍還要亮，這樣可以讓客人備感尊榮。

(本文摘自《打動人心的色彩科學》/三民書局)

【作者簡介】

松本英惠 (Hanae Matsumoto)

日本九州大學研究所藝術工學府設計策略專攻碩士。自2003年起，以自由工作者的身分從事色彩顧問工作，活躍於眾多網路與平面媒體，常擔任商品、網站等的色彩顧問與培訓講師，業界實績豐富。2016年在綜合資訊網站「All About」超過900名的色彩搭配專家中，她是點閱率最高的一位。其他著作包括《抓住心理的顏色與設計》（心をつかむ色とデザイン）、《和式配色手帖》（和モヨウ配色手帖）等。

《打動人心的色彩科學》/三民書局

(中時新聞網)