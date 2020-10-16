美國眾議院反壟斷小組已經認定蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)、Alphabet(谷歌Google母公司)等公司違反公平競爭，司法部門則可能在今年剩下不多的時間就動手支解科技巨頭。當年有過切身之痛的微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)自認曾經太天真，同時與業界、法界看法不同，他認為政府成功分拆這些公司機率很高。

比爾蓋茲說：「當你的公司變得超有價值，並透過打造出的系統影響人們的交流、政治表達、商業行為，你就要準備接受政府大量關注。以前在微軟我太天真了，從沒意識到成功會引來政府注意。國會要我出席聽證時，我還很輕鬆跟別人笑說，我還沒去過華盛頓特區，剛好可以去看看，現在回頭看真是幼稚。」

業界和法界都認為政府難以對科技巨頭動手，因為傳統上反壟斷法是損及消費者權益，但科技巨頭們提供許多免費服務，還有更多選擇，要告得成就得修法。比爾蓋茲認為修法是可能的，「法令會有所改變。我想說，他們採取行動的可能性很高。」

他還認為太多的政府監管會遏制創新這種說法有點武斷，比爾蓋茲說：「要看政府監管具體細節。有沒有法令適用於收購？有沒有法令涉及分拆公司部分？有沒有法令要公司釋出資源、增加可接近使用性？我們在扼殺式收購方面還算處在未知領域。」

(中時新聞網)