你有沒有遇過以下的經驗：突然被路邊的某間店吸引，接著隨手拿起了一個本來沒有要買的商品？曾沒來由地認為一個初次見面的人很好相處？這些情況可能都是你已經在不知不覺中，被顏色所帶來的效果影響了！

本書第１章由科學的角度切入，帶領讀者了解我們看到顏色的原理；第2章介紹的是熱門商品、店鋪與品牌等，如何應用顏色吸引顧客。第3章則說明顏色的組合、排列方式與呈現方法等高階技巧。第4章介紹在專題報告或商業會議時的顏色使用方式，以及大家熟悉的英雄戰隊、偶像團體的顏色使用規則，讓讀者了解到人與人之間的關係也深受顏色的影響。

本書將介紹許多耐人尋味的例子，帶你了解生活中的各種用色策略，讓你對「顏色的力量」有進一步的認識，進而能活用顏色的特性，不再被繽紛的色彩所迷惑。

【精彩書摘】

在便利商店的收銀臺前等待時，眼光被收銀臺旁邊的「炸雞」吸引過去，最後在不知不覺中買了本來沒有打算要買的炸雞。你是否也有過這樣的經驗呢？

即使是平時行動很理性的人，也會有不自覺突然放鬆、注意力渙散的瞬間。購物時，最容易掏出錢的時刻，就是決定「今天就買這個和這個吧」，並準備要付錢的時候。因此，店家會在收銀臺前面陳列各種促銷商品。

一項與收銀臺前商品有關的調查指出，便利商店的顧客最常買的是炸雞與熱狗等熱食炸物，超市的顧客最常買的則是口香糖與糖果。便利商店的熱食會使用暖色系燈光照明，並使用紅色與黃色的紙盒盛裝，使顧客的視線在無意中被吸引。口香糖和糖果則會用鮮豔的包裝盒吸引目光。口香糖與喉糖可以消除口臭，並讓使用者保持清醒，重視社交禮儀的消費者在收銀臺前看到這些商品時，當下可能就會購買。

將季節限定的零食陳列在收銀臺前，也有促銷的效果；吸菸者在收銀臺看到喜歡的牌子時，也會產生不得不買的想法。綜上所述，不同商品會因為不同原因讓消費者衝動購物，因此廠商在商品的配色與設計上需要多下點功夫。

在某些例子中，可以看到消費者會為了搭配顏色而順便購買其他商品。舉例來說，在西裝店購買4萬日圓的西裝之後，店員常會推薦買下一件能搭配這套西裝的9000日圓襯衫。購買高價產品後，看到較便宜的商品時，會覺得這價格沒什麼大不了的，因而買下額外的商品。購買家具、汽車、住宅時也一樣，在買下300萬日圓、5000萬日圓的高價物品後，看到20萬日圓、200萬日圓的選配商品就比較容易手滑。

網路購物時，常可看到「購買這項商品的人， 也買了這些商品」、「再加○日圓，運費免費」等訊息。這也是利用了人們常會順便購買其他商品的行銷方式，又叫作緊張減除(tension reduction) 效應。

(本文摘自《打動人心的色彩科學》/三民書局)

【作者簡介】

松本英惠 (Hanae Matsumoto)

日本九州大學研究所藝術工學府設計策略專攻碩士。自2003年起，以自由工作者的身分從事色彩顧問工作，活躍於眾多網路與平面媒體，常擔任商品、網站等的色彩顧問與培訓講師，業界實績豐富。2016年在綜合資訊網站「All About」超過900名的色彩搭配專家中，她是點閱率最高的一位。其他著作包括《抓住心理的顏色與設計》（心をつかむ色とデザイン）、《和式配色手帖》（和モヨウ配色手帖）等。

《打動人心的色彩科學》/三民書局

(中時新聞網)