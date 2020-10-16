國外疫情仍未見緩和，國人轉而選擇國內旅遊，由新北市政府舉辦，為期整個10月份的「2020新北市眷村文化節」今年以「眷味召集令」為主題，在空軍三重一村精彩登場，民眾若還在規劃國內旅遊景點，不妨趁假日帶著家人來空軍三重一村走走，體驗走過一甲子歲月的懷舊時光。

新北市府於空軍三重一村舉辦眷村文化節，吸引大批民眾參觀。(圖/中時新聞網攝)

【侯市長現場致詞 感念空軍為國貢獻犧牲】

選在國慶日前一天開啟的空軍三重一村，是本屆新北市眷村文化節的舉辦地點，新北市長侯友宜特地到場參加開啟典禮，與民同樂。侯市長表示，眷村裡都是為國貢獻犧牲守護，最忠貞的一群。

而這次新北眷村文化節以飛行派對代表氣味、眷村野餐代表滋味以及小眷市集代表趣味，三味融合而成「眷味三重奏」，完整呈現眷村文化與歷史特色，讓大家在參訪過程中，緬懷空軍守護國家的精神。

Q版戰鬥機深受大人小孩喜愛，是本屆眷村文化節的參觀重點。(圖/中時新聞網攝)

【文化節內容豐富 兼具趣味與知性】

本屆新北市眷村文化節的內容相當豐富，包含空軍一村文物展、懷舊知識擂台賽、眷村美食、演唱會，還有風靡大朋友小朋友的Q版戰鬥機，而本次參展的現役35快砲武器，更讓軍事迷為之瘋狂。預計十月份週末假日將湧現參觀人潮。

本次的活動舉辦地點—空軍三重一村，是北台灣唯一全村保留的眷村聚落，內部濃濃的眷村氣息與原汁原味重現的眷村文化，更是令人懷念，這次特別選在三重一村舉辦眷村文化節，有其代表的歷史意涵，更增添活動的深度。

(中時新聞網)