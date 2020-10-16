Man what a blessing to be the 42nd player in history to win NCAA in NBA championship!!!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 without the hate I wouldn’t never be able to accomplish what I have!! Thanks y’all made me a better person!!! From Hargrave to the top!! pic.twitter.com/15gJotPWwM — Marreese Speights (@Mospeights16) October 15, 2020

2015年曾跟勇士摘冠的大陸CBA廣州龍獅外援史貝茲，最近發推嘲諷湖人「小皇帝」詹姆斯，遭到網友瘋狂圍剿，也迫使他關閉推特，結果他在15日重開推特，且發文回應，「從沒見過這麼多人傷害一個人，我的錯！我沒料到這麼嚴重。」

史貝茲先前發推，「我們以前只慶祝3連霸，現在小孩卻是慶祝10次總冠軍賽得到4冠球員，然後稱他偉大！」擺明就在嘲諷詹姆斯沒什麼了不起，眼見自己馬上遭到圍剿，史貝茲只好趕緊否認自己是在嘲諷詹皇，且把個人推特改為私密。

沒想到史貝茲15日重新開啟推特，不僅發出道歉啟事，更貼出自己總冠軍戒指影片嗆聲，「很幸運我能成為史上第42位同時擁有NCAA與NBA總冠軍的球員，如果沒有收到這麼多仇恨，我無法完成這些成就，謝謝你們讓我變得更好。」

史貝茲是2008年NBA選秀第18順位被選上，生涯待過七六人、灰熊、騎士、勇士、快艇、魔術等隊，但在2018年沒有NBA球隊要他，讓他跑到廣州打了1季，今年8月又被廣州找回備戰17日開打的CBA新球季，如今意外成爭議人物！

(中時 )