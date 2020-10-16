MLB的聯盟冠軍賽正在如火如荼的進行中，光芒、太空人、道奇、勇士誰能會師世界大賽？甜心主播呂佳宜和蘿蔔李弘斌特別準備了4隊的戰力雷達圖，讓大家買運彩、看比賽、更精彩！

MLB的聯盟冠軍賽正如火如荼的進行中，兵強馬壯的道奇雖在國聯冠軍賽一度以0比2落後，不過勇士的3大先發都已出賽，第4號以降欠缺可靠先發的罩門正要開始暴露，道奇賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）因為背傷痼疾無法在第2戰登板，卻剛好於關鍵第4戰接手，若發揮正常可望替道奇扭轉局面。

從例行賽數據來看，勇士打擊率高、道奇長打猛，各擅勝場，牛棚戰力勇士稍遜道奇，但也相去不遠，雙方最大差距在先發投手。道奇有漂亮的5人輪值，勇士則靠左投弗瑞德（Max Fried）、安德森（Ian Anderson）、萊特（Kyle Wright）3人稱場面，其餘例行賽先發5場以上的投手，自責分率都在4.76以上。

道奇開始展現炮火，孟西在G3第1局就敲出滿貫炮，助道奇單局破紀錄灌進11分。（美聯社）

以往MLB季後賽採主客場制，加上移動日在內，甚至只靠三巨投就能應付。但今年受疫情影響，季後賽從分區系列賽起全在第三地進行，系列賽打完前不休兵，7戰4勝賽制下可能要連打7天，將讓勇士先發罩門雪上加霜。

勇士在外卡賽、分區賽分別橫掃紅人、馬林魚，用不到第4號先發就以5連勝過關。但國聯冠軍賽開始採7戰4勝制，道奇更不可能讓勇士好過，G2安德森因四壞過多，僅短命先發4局，就差點讓勇士付出代價，最後僅以8比7險勝。G3萊特更是徹底崩盤，先發0.2局狂失7分吞敗，勇士開始要面臨苦日子了。

G3勇士中繼投手戴頓挨滿貫炮，表情懊惱。（美聯社）

勇士雖然仍以2勝1敗領先，但G2、G3共讓牛棚扛了13.1局，更讓先發罩門雪上加霜。勇士將推出例行賽僅兩場先發，戰績1勝0敗、自責分率4.02的22歲右投威爾森（Bryse Wilson），儘管柯蕭季後賽表現一向不如例行賽神勇，優勢仍在道奇這邊。

台灣運彩在國聯冠軍賽G4也看好道奇，不讓分玩法道奇獲勝的賠率僅1.35，即使道奇讓1.5分，賠率1.50仍是被看好的一方。事實上，由於勇士此役先發、牛棚都有隱憂，也很可能再被道奇打下一場高比分的勝利，值得運彩迷參考。

道奇G4若能扳成2平，勇士G5就得傷腦筋，要採取牛棚車輪戰，還是讓只休3天的弗瑞德提前出馬？反觀道奇的調度將游刃有餘，就看柯蕭能否在關鍵一役發威。

(中時 )