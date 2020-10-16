汪小菲母子豪門聚會曝光。(取自搜狐娛樂)

當天聚會上，來的都是商場大人物。(取自搜狐娛樂)

好久不見的闊太金巧巧也是座上賓，45歲依舊美艷動人。(取自搜狐娛樂)

大S老公汪小菲出身富貴，與富二代王珂、汪雨、王爍被封為大陸「京城四少」。只是自今年初，汪小菲屢屢傳出事業危機，先是被爆大S為了救夫，不惜拋售手上豪宅，但被夫婦倆駁斥，之後陸網又瘋傳汪小菲破產傳聞。但隨著汪小菲近日與母親張蘭現身北京一場豪門聚會，讓破產謠言不攻自破。

汪小菲近日被直擊與母親張蘭一同出席了一場豪門餐會，當晚來的都是有頭有臉的商界人物，包括「鑽石界大佬」李厚霖，還有嫁給博納影業集團總裁于冬的45歲女星金巧巧。

據陸媒披露當天聚會狀況，稱汪小菲與眾人相談甚歡，面對眾位長輩，他表現得非常乖巧，別人在講話時，他就臉上掛著笑容認真聽講。母親張蘭更不時對著兒子使眼色，疑似在幫汪小菲和這些商界大佬牽線認識。

另外，總裁夫人金巧巧的罕見現身，也是陸網友關注焦點。曾演出《薛仁貴傳奇》、《楊貴妃秘史》等多部電視劇的金巧巧，自2011年嫁給于冬後，就逐漸淡出演藝圈，45歲的她除了保養得宜的凍齡臉蛋與出眾氣質令人羨慕，還被發現她此次與會，與其他闊太大不同，竟是自己開著電動汽車來，不用司機豪車接送，相當接地氣。

(中時新聞網)