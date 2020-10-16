韓戰爆發讓美國決定派第7艦隊(圖)巡弋台海，阻止兩岸利用韓戰期間挑起台海戰事。（圖／公開檔案）

今年是韓戰70周年，美、韓的紀念活動受到新冠疫情影響而相對顯得低調，做為參戰一方的大陸則因與美國關係惡化而高調宣揚。但是這場牽動美、蘇、中、南北韓、日本、英國與台灣的戰事，初步決定了二次大戰之後的國際格局，是往後數十年冷戰的開端。70年來逐漸曝光的韓戰真相讓人怵目驚心，尤其是當時台灣夾在國際局勢動盪中隨波逐流，驚險之處也令人捏把冷汗。

從已揭露的史料中得知，韓戰最初的起因是蘇聯慫恿北韓向南韓進兵，因為蘇聯與大陸簽訂旅順、大連歸還協定時，就失去了在太平洋的不凍港，於是打算從朝鮮半島取得冬季對太平洋的通路。史達林與金日成的計劃初期，毛澤東並不清楚，直到金日成到北京尋求支持時，毛雖不認同，也無法反對。北韓軍隊起先一路勢如破竹，不料被麥克阿瑟從仁川登陸切斷後援，戰局因此逆轉。仁川登陸一個多月後，金日成敗退至鴨綠江畔，不斷向毛澤東求援，但當時中共政治局內有不同意見，毛澤東也猶豫不決，最後還是史達林來電摧促，毛才於10月8日下令部隊越過鴨綠江參戰。

毛澤東對於是否參加韓戰一直猶豫未決，直到10月8日才下定決心，命部隊渡過鴨綠江參戰。（圖／新華網）

美國前國務卿季辛吉在他的著作《大外交》裡指出，毛澤東當時認為如果不在朝鮮半島阻擋美軍，很可能會被迫在中國大陸領土上與美國交戰。大陸戰史研究學者沈志華亦分析稱，毛參戰或許不是迫於史達林的壓力，而是有自己國家安全與主權的考量。其考量點在於，一旦金日成殘餘部隊退入東北，戰火可能引入大陸境內，蘇聯就可能依據《中蘇同盟條約》派數十萬軍隊到東北協助中共作戰，如此一來，「請神容易送神難」，無論到時戰爭結果如何，都很難再讓蘇聯軍隊離開東北，因此最好的方式就如周恩來所說，如果都得打仗，「在門外打比較有利」。

抗美援朝志願軍前後共有240萬人參戰，死亡人數約20萬人。主要的物資武器裝備幾乎都是蘇聯提供。（圖／網路）

美國參與韓戰主要是為避免蘇聯勢力擴大，以免重蹈當時容忍希特勒入侵捷克、波蘭而導致世界大戰的覆轍。只是當時美國的情報與政治判斷錯誤，認定中共不會參戰。約瑟夫．古爾登所著的《朝鮮戰爭：未曾透露的真相》一書中指出，如果仁川登陸後，打到38度線就停止，戰爭就不會擴大，中共也不會參戰。當時周恩來透過印度駐華大使潘尼迦傳話，美國軍若越過38度線，中共「不會坐視」，但如果是南韓軍隊跨越38度線，中共不會有動作。美方中情局也據此認為中共不會參戰，才會對麥克阿瑟主張一路北進追擊金日成完全不加阻攔。

最早加入巡弋台海任務的美國第七艦隊輕巡洋艦朱諾號。（圖／美國海軍）

韓戰之初，美國總統杜魯門下令第7艦隊巡弋台海，並與台灣訂定協防條約，目的是避免韓戰期間中共攻打台灣，讓美國難以首尾兼顧。但當時兩岸企圖心都很旺盛，想利用韓戰時機進行積極的行動。麥克阿瑟追擊金日成時，台灣的蔣中正曾提議派33000人的部隊到朝鮮半島參戰，遭到美方拒絕，原因是美國不希望戰爭規模擴大，想把戰事框在有限度的代理戰爭之內。中共參加韓戰後，美國也擔憂蔣中正可能藉中共參加韓戰的情勢，主動對大陸沿用兵，美方因此警告台灣，如果乘韓戰「反攻大陸」，巡弋台海的第七艦隊將以武力阻止國軍渡海。

中共參戰確定了親蘇抗美的立場，確立中共在共產國際陣營中的份量，並獲得蘇聯大量的軍事與技術資源，還在全世界打響名號，鞏固新政權的國際地位。卻也因此在韓戰結束後，美軍第7艦隊巡弋台海順理成章地延續下來，長期阻了毛澤東的攻台計劃。大陸後來檢討「抗美援朝」戰爭時，也認為參戰時機不對，當時才建政不久，百廢待舉，西藏問題與台灣問題都未解決，參加韓戰把整個國內議程打亂，代價極為可觀。

大陸今年刻意高調紀念韓戰70周年，正是表態為核心利益將不惜對美開戰。圖為迎接回國的抗美援朝陣亡戰士遺骸安葬儀式。（圖／新華社）

以韓戰之後的半世紀的國際局勢變化觀之，即便美中在1972年建交，但是台灣問題卻治絲益棼。美中建交的40多年來，大陸經濟發展至全球第二大規模，也沒有發展成美國可信賴的戰夥伙伴。近十幾年來，大陸各方面的發展引起美國戰略上的戒心，近兩年關係快速惡化，不只「脫鉤」之說甚囂塵上，雙方還箭拔弩張擺出不惜開戰的架勢。近日大陸高調紀念韓戰，目的就是要對美表態，當年落後的狀態下都敢主動開戰，現在更加兵強馬壯，為核心利益絕對不惜一戰，尤其一再強調的就是台灣問題。未來十數年可以預見，美中兩國的戰略對抗不會停止，台灣處於雙方角力的交叉點，勢必要付出不少的代價。

(中時新聞網)