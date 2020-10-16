俗話說勤儉持家是種美德，但還是有許多人的思想受物質與金錢所宰制。一位獨愛百萬名車的拜金女，聊天時不斷抱怨男人不該開國產車，稱「連車都買不起，算什麼男人阿！」讓原PO決定介紹拜金女一位開「百萬名車」的男人給她，照片一傳，卻讓拜金女秒閉嘴。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上發文表示，一位拜金友人向她抱怨開國產車的男性「超瞎的，連台像樣的車都沒有，還想追女生哦？」不過原PO卻不以為意表示，車子只是代步工具，並不一定要新車。但拜金女卻強調，車子代表男人地位形象，如果對方不是開百萬名車、不是開新車，自己才不會坐，「連車都買不起，算什麼男人啊！」

原PO聽不下去，便跟拜金女表示，家理附近就有位開百萬名車的男人，不但收入也穩定，還很受婆媽歡迎，很有長輩緣。拜金女聽完也心動直呼「介紹一下阿！」，按耐不住性子的她，還補了一句「他開什麼車啊？」原PO不知道怎麼解釋，只好直接傳一照片給她。但拜金女一看卻直呼「妳耍我阿！」原來，是一張垃圾車的照片。

原PO無奈指出，她的確沒說謊，一台垃圾車造價上百萬，真的百萬名車，而且還是大家都喊的出名字的名車。網友一看也紛紛大讚原PO的幽默表示「何止是百萬名車，辣雞（垃圾）車的名聲享譽國際全球，而且隨車播放世界名曲」、「而且大家都追著他跑，叫他等一下！或是早早就站在路口等他，只為一天見他一面」、「開著三、四百萬的三菱豪車在市區穿梭，有錢人的生活就是這麼樸實而簡單」、「突然覺得垃圾車司機身價好高哦」。

(中時新聞網)