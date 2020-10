川普14日在白宮的演說中一度聲音沙啞、不斷清喉嚨。

儘管白宮醫生掛保證,美國總統川普已經連日來新冠病毒檢測呈現陰性、不具傳染力,但是身體狀況是否完全復原,仍令外界關注,14日他在白宮發表演說時,聲音沙啞、不斷清喉嚨,再度引發熱議。

美國娛樂網站TMZ、美國版《太陽報》(The U.S. Sun)報導,川普14日下午在白宮為紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)發表演說時,有時聲音聽起來相當沙啞,而且每隔一個段落就清喉嚨一次,即便他試著清喉嚨,但是聲音狀況並沒有好轉,反而更為沙啞。

報導指出,川普聲音狀況不佳、難以入耳,除了因為他趕了多場造勢活動,也可能是因為新冠病毒的後續效應還沒結束。

事實上,川普大病初癒後就馬上投入選戰,12、13、14日連3個晚上,他馬不停蹄前往賓州、佛州、愛荷華州參與造勢活動。

川普於2日凌晨宣布確診新冠肺炎,當晚病況惡化住進華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)進行治療,住院僅4天他就旋風出院,返回白宮繼續治療,接著10日進行染疫後首場公開活動,他的白宮御醫康利(Sean Conley)當天也宣布川普已不具備傳染力,12日表示川普已經連續幾天新冠病毒檢測為陽性,當晚川普就前往佛州造勢。

在造勢大會上,川普宣稱自己已經新冠免疫,甚至可以下台親吻觀眾席的每一個支持者,「我要親吻男士及美麗的女性們」,很難想像他2周前才呼吸困難、發燒,需要需要額外輸氧以及使用重症患者才會使用的類固醇藥物地塞米松(Dexamethasone),當時影片中的他臉色也略顯蒼白。

(中時新聞網)