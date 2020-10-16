The Rockets are planning to promote Executive VP of Basketball Operations Rafael Stone to general manager, sources said. Stone has played a significant part in the Rockets’ team building throughout his tenure with the organization. https://t.co/SmBlhaCIu8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2020

就算上季季前鬧出公開支持香港獨立風波，卻仍沒被火箭老闆費斯蒂塔開除的火箭總管莫瑞，終在16日凌晨被《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，他已經正式卸下火箭總管職位，沃神也爆料火箭籃球事務執行副總裁史東可能升任火箭總管。

莫瑞在2007-08年球季開始擔任火箭總管，始終相信場上數據勝過一切的他，在擔任火箭總管13年期間，創下聯盟第2佳的例行賽成績，他在去年3月跟火箭完成5年續約，如今隨著火箭提前在今年季後賽次輪淘汰，他也只好乖乖下台。

沃神表示，在跟火箭老闆費斯蒂塔見面溝通後，莫瑞選擇低調離開火箭總管的職位，但他並未放棄重新回到NBA擔任管理階層的想法，目前他只想多花點時間陪伴自己兩個念大學的小孩，畢竟當前美國正在受到新冠疫情影響與衝擊。

只是莫瑞上季季前鬧出支持香港獨立推文風波，造成大陸官方拒絕在無線電視轉播NBA賽事，且暫停雙方合作關係，直到今年總冠軍賽期間才恢復央視轉播，儘管大陸期望火箭趕緊開除莫瑞，NBA總裁席爾佛與費斯蒂塔卻選擇力挺莫瑞。

根據席爾佛先前預估，這次莫瑞風波可能造成NBA將近4億美元的虧損，甚至到現在為止，很多大陸媒體都用「紅隊」取代火箭隊名，隨著莫瑞如今的請辭下台，或許才可真正舒緩或改善NBA與大陸之間關係，畢竟NBA目前已經虧太慘了！

(中時 )