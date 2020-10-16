賣完就收！「最暖心漢堡」胖卡環島義賣六年，基隆站停「這裡」。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

已連續6年開著胖卡環島義賣漢堡的「漢堡王子」陳韋強，以店名「WOW 哇唬漢堡工廠」紅遍網絡世界，每次要到哪裡義賣都會在臉書提出預告，他於16日來到基隆市，與市議員張秉鈞合作，在街頭端出好吃的漢堡，讓基隆人大飽口福，並且在15日至18日，每天下午3點半開始都會在基隆市中山區復興路19號開賣，現場賣完為止，請想吃的民眾，請儘早前往。

陳韋強說，為繼續幫助更多的育幼院或家扶中心小朋友圓夢，他義賣結束後的部份盈餘，都會暖心的準備成「暖心漢堡」讓家扶近百位小朋友可以享用滿滿的祝福，感受到社會溫暖，

陳韋強表示，當初自己也是家扶的孩子，長大後懂得回饋感恩，並有機會為家扶付出，相當的開心，現靠著一步一腳印的努力，並有已陪同環島義賣兩次的女朋友陪伴，讓自己更可以堅持到底。

市議員張秉鈞表示，自己久仰WOW 哇唬漢堡工廠的環島愛心巡迴義賣活動多時，近日因網路得知「漢堡王子」陳韋強在找尋義賣地點，便主動聯絡，並表示願意提供服務處進行義賣，讓環島愛心漢堡義賣在基隆順利舉辦。

張秉鈞說，近年來舉辦不同類型的親子活動，如秉鈞親子故事屋之兒童劇團表演、同濟大愛影展、還有協同iFG遠雄廣場及基隆樂飛親子樂園合作招待弱勢家庭兒童暢玩遊樂園，都是期許有更多善心企業或人士加入，讓社會更加溫暖，希望能幫助更多弱勢小朋友，讓愛延續下去。

(中時 )