共機頻繁越過台海中線之際，美國加緊推動對台軍售，出售包括火箭、反艦導彈和無人機等7種主要武器系統。台海若爆發戰爭，學者胡逢瑛認為，從川普的「省錢」外交特點，美國不會派出地面部隊介入。

元智大學助理教授胡逢瑛接受香港媒體《中評社》專訪時表示，兩岸緊張升高，美國在堅持一中政策下，嚇阻北京對台動武，也防止台灣獨立。川普的外交特點，只有「省錢」兩字，不費一兵一卒，取得外交成果，就會看到美國扮演衝突地區的協調者角色，自然輕易達到最大政治利益。

胡逢瑛指出，台灣的政治動向都是追隨美國，因此美國不支持台灣獨立的情況下，兩岸如果擦槍走火，兩岸人民同胞概括承受，結果只會合理化美國進行封鎖中國大陸的行動。

胡逢瑛認為，美國國防力量的提升，有助於美國人對本土安全的信心，減少恐怖主義的襲擊，當然川普也不願意派出地面軍隊進行海外干涉，因為那樣曠日廢時，也會犧牲美軍太多，並且會拖垮國家財政。因此如果台海一旦爆發戰爭，美國不會派地面部隊介入，也就沒有後續撤軍的問題。

(中時新聞網)