公費流感疫苗過去民眾可跨縣市接種，今年受新冠肺炎影響，各地紛紛出現「搶打」現象，但基隆市竟傳出有某診所拒絕替一位在北市報戶口的幼童，接種公費流感疫苗，此例一出，引起網友爭相披露各地情況，更有「北北基採限量、限地潛規則」之說。對此，基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭於15日指出，該診所處理過程不妥，造成不便，衛生局會進一步檢討改進。

據了解，有一名居住在基隆、戶籍也在基隆的幼童，在15日被奶奶帶到市區某診所，想要接種公費流感疫苗，但因幼童出生後，曾在台北市報戶口，且身分證字號為「A開頭」，非基隆市的「C開頭」，因此診所在看過健保卡後，便拒絕掛號看診，更離譜的要求家長帶到台北打疫苗，因此遭到抨擊。

對此，針對診所遭到民眾質疑，郭香蘭表示，衛生局絕對不會拒絕外縣市的民眾來基隆施打，另外，局方也將盡快輔導全區診所，加強對民眾的說明，避免衝突再次發生。

她說，衛生局目前採購約9萬9千餘劑的公費流感疫苗，與去年差不多，但今年受到心冠疫情影響，部分民眾的危機意識大幅提升，全體接種率比去年明顯提高不少，而公費流感疫苗自5日起，更已接種了4萬634劑。

郭香蘭表示，若按往年施打人數施打，基隆採購的數量應該足夠，但今天疫情擴散，周邊縣市採限量措施來管制疫苗數量，但隨著大批外縣市民眾到基隆打疫苗，市府採購的疫苗數以人口比例計算，當然須以市民優先使用，才能保持社區基本防護力，因此市府自13日起，全基隆改採限量和市民優先措施。

(中時 )