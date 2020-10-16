熟齡安全成當務之急！基隆市政府於15日在海科館舉辦「熟齡安全 基隆城市高齡論壇」，身為基隆老人福利推動小組的召集人副市長林永發，已連續三年出席，他說，這是全台唯一，由地方政府對高齡議題所辦的論壇。

林永發指出，截至今年9月底止，全台總人口數計2,356萬8,378人，其中65歲以上老年人口計373萬8,136人，佔全人口15.86％，台灣的高齡化仍逐年成長，而基隆市65歲以上長者計63,434人，佔全市人口17.24％，暫居全台第八老的城市，據專家分析，台灣有可能在五年後，正式踏入「超高齡社會」。

據專家分析，台灣有可能在五年後，正式踏入「超高齡社會」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

對此，社會處長吳挺鋒表示，超高齡社會面對到的除了「人老」，還有「屋老」、「城市老」，這些危機，因此市府辦理城市高齡論壇就是希望改善三老的現象、並發掘出改變的可能性，進而促進城市服務改變。他說，今年論壇更以「熟齡安全」為主題，包含長者財務安全、科技照顧、心的安全等。

吳挺鋒說，「安全」是一個多面向的概念，它至少包括如何營造晚年的經濟安全、如何透過科技應用提升照顧品質、如何讓高齡者與家庭照顧者取得支持資源等，更要從根本去祛除孤寂這個「高齡殺手」的威脅。

副市長林永發表示，市府連續3年辦理城市高齡論壇，且論壇參與對象近一半人數是來自外縣市、跨足金融、法律、大專院校、公部門及各類型醫療院所及長照機構等領域，顯見大家對超高齡社會來臨相當重視，希望大家能減少恐懼、擔憂，抱持正向、正確的觀念面對熟齡世代。

(中時 )