台北新光摩天大樓前廣場將有新一波超強快閃店登場！基隆市政府為推廣在地優質借問站，加深外地遊客對基隆借問站認識，將於17、18兩日在台北新光摩天大樓前廣場舉辦「一起遊基隆-歡迎相借問」快閃展銷活動，邀請基隆市借問站及旅遊相關推廣業者一同行銷基隆，將基隆特有的文創、伴手禮及旅遊景點介紹給民眾，更特別安排DIY體驗活動，希望透過活動讓大家認識基隆親切的借問站店家，感受基隆的熱情。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆借問站囊括基隆好物、基隆禮讚業者及休閒農場、餐廳、咖啡廳、早餐店、加油站、博物館等多元店家，為讓遊客瞭解基隆借問站的特色及服務，特地跨域到台北舉辦快閃推廣活動。

港都暢遊快閃店進駐新光三越助陣周年慶，匯集基隆全景點、美食限量登場。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

港都暢遊快閃店進駐新光三越助陣周年慶，匯集基隆全景點、美食限量登場。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

她透露，這次特地邀請了心干寶貝、蔡技食品、找到幸福咖啡店、泉利米香、漁品軒食品、綠竹園山薯農場、大菁休閒農場、見書店、陽明海洋文化藝術館、國立海洋科技博物館、和平島公園等業者共襄盛舉。活動當天參與舞台活動，就可獲得精美小禮品，還有機會獲得免費DIY體驗券，包含「找到幸福咖啡店」現場教學應景萬聖節「巫婆手指餅乾」、綠竹園山薯農場提供健康療癒的「手做山藥湯圓」，還有基隆街頭藝人在現場折氣球教學及免費送氣球等活動。

市府指出，為提供國內外自由行旅客友善旅遊服務，並提升旅遊服務深度及廣度，市府自104年迄今持續與在地店家合作廣設借問站，今年增加小義大利咖啡、丸角自轉生活咖啡、見書店、找到幸福咖啡店、綠竹園山薯農場、大菁休閒農場等6間店家，藉由借問站店家的設置，讓遊客在基隆各地旅遊時，立即獲得最即時及便利的旅遊服務，借問站不僅提供地圖文宣、交通指南等資訊，還有加水、手機充電、洗手間等貼心服務，希望讓遊客們感受基隆借問站的「友善、便利、貼心」服務。

曾姿雯表示，基隆的旅遊景點處處充滿亮點，外木山濱海大道的山海美景、鬼斧神工的佛手洞、異國風情的正濱漁港色彩屋、和平島公園奇岩地質景觀等，都是具有獨特魅力的國際級景點，且基隆特色小吃更是遠近馳名，最友善、最美味的廟口夜市、隱藏版美食天堂的仁愛市場、融合異國風味的流浪頭牛肉一條街，絕對是饕客們不能錯過的美味，歡迎大家暢遊基隆，品嚐美食也感受借問站店家溫暖且貼心的服務。

(中時 )